La Selección argentina cierra el 2026 con un amistoso ante Costa Rica en Córdoba

FOTO: La Selección argentina quiere cerrar el 2026 con una alegría.

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- La Selección argentina se prepara para su último encuentro del 2026, donde se medirá en un amistoso internacional contra Costa Rica, buscando así una recuperación tras la derrota sufrida el viernes pasado ante Uruguay.

El partido está programado para las 20 y se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La cobertura del evento estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, y será transmitido en vivo por Telefe y TyC Sports. El encuentro contará con la dirección del árbitro brasileño Bruno Arleu, asistido por su compatriota Rodrigo Guarizo en el VAR.

La Selección argentina llega a este amistoso tras una deslucida actuación contra Uruguay, donde cometió errores en el inicio del segundo tiempo que le costaron la derrota por 2-1.

Con este encuentro, los dirigidos por Lionel Scaloni intentarán despedir el año con una victoria, resaltando el camino recorrido, que incluye la destacada final del Mundial 2026.

En cuanto a la formación, la defensa presenta incertidumbres, ya que el lateral izquierdo podría ser ocupado por Nicolás Tagliafico o Román Vega. También se espera la inclusión de Agustín Giay en el lateral derecho, así como de Matías Soulé y Gianluca Prestianni en la delantera.

Por su parte, Costa Rica llega a este duelo tras una débil presentación en su último partido, donde sufrió una derrota de 2-0 ante Ecuador.