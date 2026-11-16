La Selección argentina ajusta su cronograma antes del último partido del año contra Costa Rica

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- La Selección argentina ha tenido que realizar cambios en su programación por cuestiones climáticas en la provincia de Córdoba, lo que ha llevado a postergar el vuelo que estaba planeado para el día de hoy. Este vuelo despegará el mismo día en que se disputará el encuentro contra Costa Rica, con el objetivo de cerrar el año de manera positiva.

El vuelo originalmente programado para este lunes se ha reprogramado para el martes a las 10:30, con destino a Córdoba, donde se llevará a cabo el último partido de la fecha FIFA, tras la reciente derrota ante Uruguay. Además, el director técnico Lionel Scaloni ofrecerá la conferencia de prensa habitual a las 16:00.

La Selección argentina busca reponerse de la derrota por 2-1 ante Uruguay en "La Bombonera", y se medirá con la selección de Costa Rica este martes, a partir de las 20:00 (hora argentina), en el estadio Mario Alberto Kempes, en la capital cordobesa.

En este encuentro, el equipo intentará cerrar el año con una victoria tras iniciar una nueva etapa con la extensión del contrato de Lionel Scaloni y la renovación de varios jugadores, después del retiro de su excapitán, Lionel Messi, el pasado 6 de octubre.

El plantel nacional completó su entrenamiento el domingo y, este lunes, retomará sus actividades a puertas cerradas a las 18:00, después de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, que se llevará a cabo en el predio de Ezeiza, que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi, antes del enfrentamiento ante "Los Ticos".