La renovación del Autódromo Gálvez avanza y se prepara para recibir el MotoGP y el sueño de la F1

FOTO: La Ciudad de Buenos Aires sueña con la posible llegada de la Fórmula 1.

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- La renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza con buen ritmo, cumpliendo el cronograma establecido. Actualmente se lleva a cabo el asfaltado de la pista, la instalación de defensas y la construcción de un túnel que conectará con el paddock.

La Ciudad se encuentra en proceso de adecuar el circuito a los estándares de las principales categorías internacionales, incluyendo la esperada vuelta de la Fórmula 1.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó: "Queremos tener un circuito que pueda albergar diversas formas de deporte motor, como ocurre en otras partes del mundo. El MotoGP se disputará en abril, pero nuestro principal objetivo es traer nuevamente la Fórmula 1 a Argentina". Macri realizó una recorrida por las obras acompañado por el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes, y el presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

Además, el jefe de Gobierno añadió: "Para ello, necesitábamos un circuito renovado, diseñado con ingeniería adecuada para la Fórmula 1 actual, y un diseño que permita recibir todos los eventos relacionados con esta competencia, que es uno de los mayores espectáculos de entretenimiento global".

El impacto económico que genera la Fórmula 1 en ciudades como Madrid, Miami, México D. F. y San Pablo varía entre 450 y 750 millones de dólares en una semana. "Queremos volver a poner a esta maravillosa ciudad y a este autódromo en la agenda mundial de las carreras", indicó Macri.

Recientemente, el jefe de Gobierno presentó al presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, la propuesta para que Buenos Aires reciba un Gran Premio en el renovado Autódromo. El encuentro, realizado en el circuito de Interlagos (San Pablo), fue considerado un paso significativo en el objetivo de concretar un evento histórico.

Turnes comentó: "Este es el trabajo que comenzamos tras la reunión con Domenicali, que fue positiva, y donde empezamos a vislumbrar un horizonte. Estamos trabajando con los equipos en temas más específicos, con la intención de tener algo más concreto para marzo. Hemos hablado de una reserva de fecha, con un contrato de cinco años, aunque sin detalles sobre cuándo se podría realizar la carrera".

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez será inaugurado internacionalmente con el regreso del MotoGP, que tras 28 años volverá a realizarse en Buenos Aires. La cuarta fecha de la temporada 2027 se llevará a cabo del 9 al 11 de abril, y ya están a la venta las entradas.

El avance de las obras está programado de la siguiente manera: el edificio de boxes finalizará en enero, el asfaltado de la pista en febrero, y el túnel que conecta al paddock, así como la pintura de la pista, en marzo.

La ejecución de las obras está a cargo de la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA), que también tiene en proceso licitaciones para otras etapas del proyecto, que incluyen la construcción de un nuevo cerco perimetral y la renovación de accesos existentes.

Agencia NA