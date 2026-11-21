Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) - La Lazio de Italia logró una contundente victoria 3 a 0 sobre Lecce, gracias a los goles de Tijjani Noslin, quien anotó en dos ocasiones, y Davide Frattesi. Este triunfo corresponde a la fecha 12 de la Serie A y permite a la Lazio afianzarse como líder del torneo, acumulando 32 puntos y manteniéndose invicta con diez victorias y dos empates.

La Roma también tuvo un desempeño destacado al vencer al Parma por 5 a 1, donde Donyell Malen brilló al marcar cuatro goles, mientras que Rodrigo Mora completó la cuenta. El único tanto del Parma fue anotado por Nesta Elphege. Con este resultado, la Roma se posiciona como escolta de su eterno rival, sumando 30 unidades.

En otro encuentro, el Como, que cuenta con el argentino Nico Paz en su plantilla, se recuperó de la reciente derrota ante el Inter y logró un triunfo de 2 a 0 frente al Cagliari. Los goles fueron obra de Jacobo Ramón y Lucas da Cunha, lo que sitúa al Como en la cuarta posición de la tabla con 26 puntos.

Nico Paz, quien fue figura en los partidos de la Selección Argentina en la fecha FIFA contra Uruguay y Costa Rica, ingresó al encuentro en el segundo tiempo tras comenzar desde el banco de suplentes.

En la lucha por los primeros lugares, el Inter de Lautaro Martínez tiene una oportunidad clave este domingo a las 16:45, cuando se enfrente al Atalanta. Actualmente, el equipo milanés ocupa el tercer puesto con 28 puntos y podría ascender al segundo lugar con una victoria.

Lautaro recibió esta semana el alta médica tras recuperarse de una distensión muscular en el muslo izquierdo, que lo mantuvo alejado de las canchas durante siete partidos, incluidos los compromisos de la selección. Si el entrenador lo considera, podría regresar al campo de juego para ayudar a su equipo en este importante encuentro.