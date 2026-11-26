La Juventus se impone al Omonia pero no alcanza al Bournemouth en Europa League
La Juventus goleó 4 a 1 al Omonia Nicosia y se mantiene como escolta del Bournemouth, que lidera con 15 puntos. El Mónaco, en la Conference League, sigue firme en la cima tras vencer al Hearts.
FOTO: Europa League: la Juventus ganó pero sigue por debajo del líder Bournemouth
Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- La Juventus de Italia logró una contundente victoria este jueves como local, superando 4 a 1 al Omonia Nicosia de Chipre en el marco de la quinta fecha de la UEFA Europa League. Con este resultado, el equipo italiano acumula 13 puntos y continúa en la segunda posición, por detrás del Bournemouth de Inglaterra, que suma 15 unidades.
El Bournemouth también se alzó con un triunfo este jueves, venciendo 2 a 1 al Celta de Vigo de España. Este resultado mantiene al conjunto inglés en la cima de la clasificación.
En otro encuentro de la jornada, el Ferencvaros de Grecia empató 0 a 0 contra el Celje de Eslovenia, lo que le impidió igualar al Bournemouth en puntos y superar a la Juventus, ya que ambos equipos cuentan ahora con 13 puntos.
Más abajo en la tabla se encuentran el Bayer Leverkusen de Alemania y el Benfica de Portugal, ambos con 12 puntos. El Bayer Leverkusen logró un triunfo de 2 a 0 ante el Dinamo Zagreb de Croacia, mientras que el Benfica sufrió una dura derrota por 4 a 0 frente al Viktoria Plzen de República Checa.
En cuanto a la UEFA Conference League, el Mónaco de Francia se mantiene en la primera posición tras derrotar 3 a 2 al Hearts de Escocia en la cuarta fecha, acumulando un total de 12 puntos y ganando todos sus partidos desde el inicio del torneo.
El Brighton de Inglaterra, que está en segundo lugar, cuenta con 10 puntos tras su victoria de 2 a 0 sobre el Universitatea Craiova de Rumania. En la misma línea, el Sint-Truiden de Bélgica también se posiciona con 10 unidades luego de imponerse 2 a 0 al Hajduk Split de Croacia.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó en Europa League?
La Juventus venció 4 a 1 al Omonia Nicosia.
¿Quién lidera la Europa League?
El Bournemouth de Inglaterra es el líder con 15 puntos.
¿Cuántos puntos tiene la Juventus?
La Juventus acumula 13 puntos tras su victoria.
¿Qué resultados tuvo el Mónaco?
El Mónaco ganó 3 a 2 al Hearts y lidera la Conference League.
¿Qué otros equipos están en la lucha?
El Bayer Leverkusen y el Benfica están con 12 puntos.
[Fuente: Noticias Argentinas]