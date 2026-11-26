Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- La Juventus de Italia logró una contundente victoria este jueves como local, superando 4 a 1 al Omonia Nicosia de Chipre en el marco de la quinta fecha de la UEFA Europa League. Con este resultado, el equipo italiano acumula 13 puntos y continúa en la segunda posición, por detrás del Bournemouth de Inglaterra, que suma 15 unidades.

El Bournemouth también se alzó con un triunfo este jueves, venciendo 2 a 1 al Celta de Vigo de España. Este resultado mantiene al conjunto inglés en la cima de la clasificación.

En otro encuentro de la jornada, el Ferencvaros de Grecia empató 0 a 0 contra el Celje de Eslovenia, lo que le impidió igualar al Bournemouth en puntos y superar a la Juventus, ya que ambos equipos cuentan ahora con 13 puntos.

Más abajo en la tabla se encuentran el Bayer Leverkusen de Alemania y el Benfica de Portugal, ambos con 12 puntos. El Bayer Leverkusen logró un triunfo de 2 a 0 ante el Dinamo Zagreb de Croacia, mientras que el Benfica sufrió una dura derrota por 4 a 0 frente al Viktoria Plzen de República Checa.

En cuanto a la UEFA Conference League, el Mónaco de Francia se mantiene en la primera posición tras derrotar 3 a 2 al Hearts de Escocia en la cuarta fecha, acumulando un total de 12 puntos y ganando todos sus partidos desde el inicio del torneo.

El Brighton de Inglaterra, que está en segundo lugar, cuenta con 10 puntos tras su victoria de 2 a 0 sobre el Universitatea Craiova de Rumania. En la misma línea, el Sint-Truiden de Bélgica también se posiciona con 10 unidades luego de imponerse 2 a 0 al Hajduk Split de Croacia.