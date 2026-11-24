FOTO: Estudiantes venció 2 a 0 a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 1968.

Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores 2026 el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo y reeditarán la única serie oficial que ambos clubes jugaron en su historia: la definición continental de 1968.

En aquella ocasión, el equipo argentino conquistó el primero de sus cuatro títulos sudamericanos en el mismo escenario uruguayo donde volverán a enfrentarse casi seis décadas después.

Para llegar a esta instancia en 2026, ambos equipos superaron a rivales brasileños en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, fue el primero en clasificarse el miércoles, tras imponerse por penales a Fluminense. Así alcanzó su cuarta final en siete años, mientras que, un día después, Estudiantes eliminó a Flamengo y quedó a un partido de sumar su quinta conquista continental.

El único antecedente oficial en torneos de la Conmebol entre ambos clubes corresponde a la final de la Copa Libertadores de 1968, una serie que requirió tres encuentros porque el reglamento de la época no contemplaba la diferencia de goles para definir al campeón en caso de igualdad en victorias.

El equipo platense, conducido tácticamente por Osvaldo Zubeldía, tomó ventaja en el partido de ida disputado el 2 de mayo en La Plata y, aunque Palmeiras abrió el marcador por intermedio de Servílio, Estudiantes revirtió el resultado sobre el final con goles de Juan Ramón "La Bruja" Verón y Eduardo "Bocha" Flores para imponerse 2-1.

Cinco días después, el 7 de mayo, se disputó la revancha en el estadio Pacaembú de São Paulo y allí, el conjunto brasileño igualó la serie al ganar 3-1 con un doblete de Tupãzinho y un tanto de Rinaldo, mientras que Juan Ramón Verón anotó el descuento para los argentinos, por lo que fue necesario programar un tercer duelo de desempate en cancha neutral.

El partido decisivo se jugó el 16 de mayo de 1968 en el Estadio Centenario de Montevideo, el recinto que más finales de Copa Libertadores albergó en la historia, donde Estudiantes se impuso por 2-0 con goles de Felipe Ribaudo y nuevamente de Juan Ramón Verón, figura determinante al convertir en los tres encuentros de la serie.

Aquella victoria inauguró una etapa dorada para la institución argentina, que posteriormente encadenó el tricampeonato al ganar también las ediciones de 1969 y 1970 (esta última frente a Peñarol, nuevamente en el Centenario), además de sumar una cuarta estrella en 2009.

Más allá de los tres compromisos oficiales de 1968, el historial general registra otros dos partidos amistosos, ambos con triunfo brasileño y sin empates en el balance total de cinco cruces (tres victorias paulistas y dos platenses).

El primer enfrentamiento ocurrió en 1936, cuando el club brasileño aún se llamaba Palestra Italia y ganó 3-2, y el último duelo entre ambos data del 28 de enero de 1969, en la Copa de Oro de Mar del Plata, donde Palmeiras venció 1-0 con gol de Luis Artime.