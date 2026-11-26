Buenos Aires, 26 noviembre (NA) - La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ha confirmado la condena impuesta a Jorge Martínez, ex director técnico del equipo femenino de Boca, por abuso sexual simple.

La decisión reafirma el fallo emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 22, y rechaza el recurso presentado por la defensa del entrenador. Así, se mantiene la pena de un año de prisión en suspenso.

Los incidentes sucedieron el 30 de marzo de 2022, cuando Martínez se acercó por detrás a la víctima, María Florencia Marco, quien en ese momento ocupaba el cargo de jefa de prensa del equipo femenino de Boca.

El entrenador tocó el glúteo derecho de la víctima por encima de la ropa y le sustrajo el celular del bolsillo, según lo detallado en la sentencia. Este hecho tuvo lugar en el Complejo Deportivo Pedro Pompilio, ubicado en Casa Amarilla, que también es utilizado por el primer equipo masculino de Boca para sus entrenamientos.

La defensa de Martínez cuestionó la valoración de las pruebas, la aplicación del artículo 119 del Código Penal y la imparcialidad del tribunal de primera instancia, solicitando la absolución o la revocación de la condena.

Sin embargo, el jueves, la Cámara de Casación desestimó dicho recurso y confirmó la condena, estableciendo además otros requisitos a cumplir por parte del acusado. En primer lugar, Martínez debe establecer su residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Adicionalmente, el condenado deberá participar en el Taller de Integridad Sexual de la Fundación FEPAIS, cumplir trescientas horas de tareas no remuneradas en Cáritas y abstenerse de todo contacto con la damnificada.