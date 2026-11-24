FOTO: Diego Porcel celebra su gol ante Independiente, en el último partido de Argentinos Juniors en la temporada.

Buenos Aires, 24 noviembre (NA) – La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) intervino en la complicada situación de Argentinos Juniors, que enfrenta una grave deuda con sus jugadores y otros clubes. Para ello, le adelantó un importante monto del dinero que distribuye anualmente a los clubes.

El adelanto asciende a nueve cifras, y se destinará a cubrir sueldos atrasados y deudas, así como a levantar inhibiciones. La administración del club, liderada por Cristian Malaspina, reconoce estar hasta dos meses en mora con sus futbolistas, mientras que otros reclamos de pagos se remontan a agosto.

Además, Argentinos Juniors enfrenta una denuncia presentada por Gimnasia por una deuda millonaria en dólares y un reclamo desde Estados Unidos relacionado con el pase de Hernán López Muñoz, entre otras obligaciones.

La crisis financiera que atraviesa el club ha sido atenuada gracias a la relación entre Malaspina y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Con el adelanto, el club de La Paternal podrá regularizar su situación y cumplir con las obligaciones de pago antes del cierre de la temporada.

Algunos jugadores, como el defensor Francisco Álvarez, han expresado su descontento por la gestión financiera del club. Álvarez describió el ambiente interno como "incómodo", mencionando que les "mienten" con plazos y promesas que no se cumplen.

El reclamo de los jugadores también fue respaldado por López Muñoz, quien indicó que el plantel ha soportado muchas dificultades, refiriéndose a las "deudas y promesas incumplidas". El jugador podría regresar al San Jose Earthquakes en febrero si el club no salda el porcentaje restante de su ficha.

El lateral izquierdo Sebastián Prieto también se mostró crítico: "Seguimos cumpliendo aunque no siempre recibamos lo que corresponde. El compromiso tiene valores que otros parecen haber olvidado".

El presupuesto anual del club se ha visto insuficiente, ya que se había proyectado bajo la premisa de una clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, un objetivo que Argentinos Juniors no logró alcanzar. Así, el año deportivo del "Bicho" concluye con descontento en el plantel y importantes compromisos económicos que complican la planificación de la temporada 2027.