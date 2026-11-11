La AFA anunció los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura 2023
Los octavos de final del Torneo Clausura comenzarán el viernes 20 de noviembre y finalizarán el miércoles 25, con partidos destacados como River ante Lanús y Boca contra Independiente Rivadavia.
FOTO: La AFA presentó el cronograma de los octavos.
Buenos Aires, 11 noviembre (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha dado a conocer oficialmente los días y horarios correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura. En esta fase, River Plate se enfrentará a Lanús el domingo 22, mientras que Boca Juniors jugará el miércoles 25 contra Independiente Rivadavia de Mendoza.
El viernes 20, el primer encuentro será entre Vélez y Belgrano, programado para las 20:00 en Liniers. El sábado 21 se disputarán dos encuentros: a las 15:00, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central en Florencio Varela, y a las 17:00, Argentinos Juniors se medirá con Independiente de Avellaneda en La Paternal.
El domingo 22, la acción comenzará a las 16:00 con el choque entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito. A las 19:00, River recibirá a Lanús en el estadio "Monumental", después de que ambos clubes acordaran la fecha tras varias discusiones sobre el momento del partido.
El último encuentro del domingo será a las 22:00, con Instituto enfrentándose a Huracán en Córdoba. El lunes 23 se jugará un solo partido: Gimnasia de La Plata se enfrentará a Newell’s a las 17:00 en el "Bosque". El martes no habrá encuentros programados.
Finalmente, el miércoles 25, Boca, que podría llegar a este partido como campeón de la Copa Sudamericana, se enfrentará a Independiente Rivadavia a las 17:00 en la "Bombonera".
Lectura rápida
¿Qué se anunció?
La AFA confirmó días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura.
¿Cuándo comienza el torneo?
Los octavos de final comenzarán el viernes 20 de noviembre.
¿Cuáles son los partidos destacados?
River Plate jugará contra Lanús y Boca Juniors se medirá con Independiente Rivadavia.
¿Dónde se jugarán los partidos?
Los encuentros se disputarán en diferentes estadios, incluyendo el Monumental y la Bombonera.
¿Cuándo se jugará el último partido?
El último encuentro de esta fase será el miércoles 25 de noviembre.
[Fuente: Noticias Argentinas]