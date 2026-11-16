Kevin Vallejos se enfrenta a Aljamain Sterling en su camino hacia el título de la UFC

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) – El peleador argentino Kevin Vallejos se encuentra en la semana previa a su combate contra el estadounidense Aljamain Sterling, en el evento coestelar del UFC Fight Night 294, que se llevará a cabo en Qatar este sábado 21 de noviembre.

Con este enfrentamiento, Vallejos se convierte en el primer artista marcial argentino en competir contra un excampeón de la UFC, buscando avanzar en el ranking de peso pluma y acercarse al título que actualmente posee el reconocido Alexander Volkanovski.

La velada contará con un combate principal entre los semipesados Jiri Prochazka (2) y Aljamain Sterling (5), además de un duelo entre los ligeros Dan Hooker (14) y Brian Ortega.

Después de que se confirmara la firma del contrato para esta pelea hace casi dos meses, Kevin Vallejos llega a este importante evento tras un riguroso campamento de entrenamiento. Este será el combate más difícil e importante de su carrera.

El marplatense de 24 años cuenta con un récord de 18-1, destacándose con un 4-0 desde su debut en la promotora estadounidense. Sus últimas victorias incluyen un nocaut sobre el georgiano Giga Chikadze y otro sobre el estadounidense Josh Emmett, lo que le ha permitido asegurar un lugar en el top 10 del ranking de su categoría.

Vallejos regresa a la jaula tras haber disputado tres peleas el año pasado y luego de ocho meses desde su último combate, donde se enfrentará al experimentado Aljamain Sterling, de 37 años y excampeón del peso gallo, quien tiene tres defensas exitosas. En la actualidad, el estadounidense se posiciona cuarto en el ranking del peso pluma, cinco lugares por encima del argentino.

Desde que perdió el título en 2023, Sterling ha subido al octágono en cuatro ocasiones, logrando tres triunfos por decisión unánime. Su última derrota se registró en diciembre de 2024, cuando fue superado por el ruso Movsar Evloev.

Se espera que su combate comience alrededor de las 15:00 del sábado 21 (horario argentino), en un enfrentamiento que, de ser exitoso, podría catapultar a Vallejos hacia las posiciones más altas del ranking de peso pluma, dándole la oportunidad de convertirse en el primer argentino en contender por el título de la UFC.