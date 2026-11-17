FOTO: Julián Álvarez anotó el 2-0 para la "Albiceleste".

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Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El delantero Julián Álvarez se destacó al marcar dos goles en menos de diez minutos durante el amistoso internacional que disputó la Selección argentina contra Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El primer gol de Álvarez llegó a los 35 minutos de juego, cuando definió con tranquilidad dentro del área tras un preciso pase atrás del lateral Agustín Giay.

El segundo gol de la "Araña" llegó solo unos minutos después, a los 43 de la primera mitad, cuando se desbordó dentro del área y lanzó un potente remate de zurda que selló el 4-0.

Previo a sus goles, Nicolás Paz había anotado un espectacular gol para poner el marcador 3-0 en favor de Argentina. Con esta actuación, Álvarez cierra el año de la mejor manera, tras haber marcado recientemente ante Uruguay.