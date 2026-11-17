Julián Álvarez brilló con dos goles en el amistoso de Argentina contra Costa Rica
El delantero argentino tuvo una actuación destacada en el amistoso, anotando dos goles en el primer tiempo, sumando así su segundo partido consecutivo en la red.
FOTO: Julián Álvarez anotó el 2-0 para la "Albiceleste".
Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El delantero Julián Álvarez se destacó al marcar dos goles en menos de diez minutos durante el amistoso internacional que disputó la Selección argentina contra Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El primer gol de Álvarez llegó a los 35 minutos de juego, cuando definió con tranquilidad dentro del área tras un preciso pase atrás del lateral Agustín Giay.
El segundo gol de la "Araña" llegó solo unos minutos después, a los 43 de la primera mitad, cuando se desbordó dentro del área y lanzó un potente remate de zurda que selló el 4-0.
Previo a sus goles, Nicolás Paz había anotado un espectacular gol para poner el marcador 3-0 en favor de Argentina. Con esta actuación, Álvarez cierra el año de la mejor manera, tras haber marcado recientemente ante Uruguay.
Lectura rápida
¿Qué hizo Julián Álvarez en el amistoso?
Anotó dos goles en el primer tiempo contra Costa Rica.
¿Cuándo se disputó el partido?
El 17 de noviembre de 2026.
¿Dónde se jugó el amistoso?
En el Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.
¿Quiénes anotaron antes de Álvarez?
Nicolás Paz marcó el tercer gol del partido.
¿Qué significa esta actuación para Álvarez?
Es su segundo partido consecutivo anotando, cerrando el año de manera destacada.
[Fuente: Noticias Argentinas]