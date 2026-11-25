¿Jugará Paredes? Boca se prepara para enfrentar a Independiente Rivadavia en el Clausura
Boca se alista para un nuevo desafío en el Torneo Clausura. Arruabarrena tiene dudas sobre la inclusión de Paredes, pero la mayoría de los titulares estarán en el campo.
FOTO: La gran incógnita pasa por la presencia de Paredes.
Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- Boca Juniors se medirá esta noche ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura. El entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene una única duda respecto al once inicial que saltará al campo de juego.
En el arco, el colombiano Álvaro Montero ocupará su lugar, habiendo superado las críticas recibidas tras su llegada en el último mercado de pases y logrando consolidarse en el equipo del "Xeneize".
La defensa estará compuesta por los cuatro habituales: Lautaro Blanco y el uruguayo Leandro Lozano como laterales, mientras que en la zaga central se ubicarán Facundo Herrera y Lautaro Di Lollo.
En el mediocampo, se espera que Santiago Ascacíbar y Milton Delgado tengan asegurado su lugar. La tercera posición genera incertidumbre, ya que podría ser ocupada por Leandro Paredes, quien llega con dudas físicas, o por Tomás Belmonte.
Por último, el ataque estará conformado por Tomás Aranda, una de las revelaciones de Boca en 2026, además del colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel.
Boca ha tenido un semestre exitoso, habiendo logrado la Copa de Liga y la Copa Sudamericana. De triunfar en el Torneo Clausura, el equipo podría alcanzar una histórica quíntuple corona al sumar el Trofeo de Campeones y la Copa Argentina.
La posible formación de Boca para el encuentro contra Independiente Rivadavia: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Tomás Belmonte, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Lectura rápida
¿Qué partido jugará Boca?
Boca enfrentará a Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Clausura.
¿Quién es el entrenador de Boca?
El director técnico de Boca es Rodolfo Arruabarrena.
¿Quién es la única duda en el equipo?
La única incógnita es la presencia de Leandro Paredes en el mediocampo.
¿Cómo ha sido el desempeño de Boca en la temporada?
Boca ha ganado la Copa de Liga y la Copa Sudamericana en el presente semestre.
¿Qué se necesita para lograr la quíntuple corona?
Para la quíntuple corona, Boca debe ganar el Torneo Clausura, el Trofeo de Campeones y la Copa Argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]