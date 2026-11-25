FOTO: La gran incógnita pasa por la presencia de Paredes.

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- Boca Juniors se medirá esta noche ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura. El entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene una única duda respecto al once inicial que saltará al campo de juego.

En el arco, el colombiano Álvaro Montero ocupará su lugar, habiendo superado las críticas recibidas tras su llegada en el último mercado de pases y logrando consolidarse en el equipo del "Xeneize".

La defensa estará compuesta por los cuatro habituales: Lautaro Blanco y el uruguayo Leandro Lozano como laterales, mientras que en la zaga central se ubicarán Facundo Herrera y Lautaro Di Lollo.

En el mediocampo, se espera que Santiago Ascacíbar y Milton Delgado tengan asegurado su lugar. La tercera posición genera incertidumbre, ya que podría ser ocupada por Leandro Paredes, quien llega con dudas físicas, o por Tomás Belmonte.

Por último, el ataque estará conformado por Tomás Aranda, una de las revelaciones de Boca en 2026, además del colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel.

Boca ha tenido un semestre exitoso, habiendo logrado la Copa de Liga y la Copa Sudamericana. De triunfar en el Torneo Clausura, el equipo podría alcanzar una histórica quíntuple corona al sumar el Trofeo de Campeones y la Copa Argentina.

La posible formación de Boca para el encuentro contra Independiente Rivadavia: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Tomás Belmonte, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.