Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- La Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires avanza con el progreso de las obras en el Autódromo y la visita de destacadas personalidades del automovilismo, como Emerson Fittipaldi, el brasileño dos veces campeón mundial, quien recorrió el circuito junto al jefe de Gobierno, Jorge Macri, el pasado miércoles por la mañana.

Fittipaldi, que obtuvo los títulos en 1972 y 1974, se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la F1 a los 25 años. Muchos lo recuerdan por su podio en Buenos Aires junto al argentino Carlos Reutemann en 1975. A lo largo de su carrera, Fittipaldi disputó 144 Grandes Premios, logrando 14 victorias y 35 podios.

Fittipaldi compartió su experiencia en la F1 mientras Jorge Macri lo guiaba por las obras, que buscan hacer del Autódromo Oscar y Juan Gálvez un escenario para las máximas categorías internacionales. Los trabajos incluyen el asfaltado de la pista, la instalación de defensas y la construcción de un túnel bajo la pista que conectará con el paddock.

"Mucha gente ve lo que estamos haciendo en el Autódromo y se impresiona. Pasó hoy con Emerson Fittipaldi. Me decía: 'Es maravilloso'", expresó Jorge Macri, acompañado por el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes. El jefe de Gobierno destacó el uso de tecnología avanzada en la construcción, como cámaras térmicas para asegurar la calidad del asfalto.

Fittipaldi recordó su admiración por Juan Manuel Fangio y José Froilán González, y enfatizó la importancia del nuevo Autódromo para Argentina y América Latina, considerándolo el más moderno del mundo para la Fórmula 1. Afirmó sentirse orgulloso por haber ganado dos carreras en Buenos Aires en 1973 y 1975.

No es la primera vez que Jorge Macri se reúne con figuras de la F1. En abril, se encontró con el piloto argentino Franco Colapinto y en septiembre presentó al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, el plan de renovación del Autódromo.

Recientemente, Macri se reunió con el presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali, en Interlagos, Brasil, lo que representa un paso importante para concretar un evento histórico en Buenos Aires.

El asfaltado de la pista, que se realiza en tres capas, comenzó en octubre y se espera que finalice en febrero. Hay tres grupos de operarios trabajando en el lugar, con 12 equipos de gran porte. Las primeras capas de asfalto ya se colocaron en las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

Además, se está construyendo un nuevo túnel de 400 metros que conectará la avenida Roca con el paddock. El edificio de los boxes estará terminado en enero, mientras que se han implementado trabajos nocturnos para mitigar posibles demoras por lluvias.

Agencia NA