Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- El sueño del Inter Miami y de Lionel Messi de alcanzar el título de la MLS se desmoronó al perder este viernes 1-0, como visitante contra Columbus Crew, que avanzó a las semifinales de los playoffs, en un encuentro disputado en la fría noche de Ohio.

El único gol del cotejo, jugado en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, lo anotó el uruguayo Santiago Rodríguez, en tiempo de descuento, cuando parecía que todo se decidía en la tanda de penales. En la ida, Columbus había goleado 3-0.

Precisamente, el tanto del elenco local llegó luego de dos situaciones claras para Inter, una con un cabezazo del argentino Germán Berterame -apenas desviado- y otra en una última aparición de Messi, quien no pudo conectar desde una buena posición.

De esta manera, Inter -que había terminado segundo en la Conferencia Este- quedó eliminado por un rival que finalizó en el séptimo puesto de la misma zona durante la etapa regular. A partir de ahora deberá pensar en el año próximo, basado una vez más en la presencia de Messi, junto con la llegada de algunos refuerzos de jerarquía.

Además de Messi y Berterame, también jugaron en Inter los argentinos Rodrigo De Paul y Facundo Mura.