Inter Miami y Messi se despiden de los playoffs tras derrota ante Columbus Crew
El equipo de Messi cayó 1-0 como visitante; en la ida había perdido 3-0.
FOTO: Messi sumó otra frustración en la MLS.
Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- El sueño del Inter Miami y de Lionel Messi de alcanzar el título de la MLS se desmoronó al perder este viernes 1-0, como visitante contra Columbus Crew, que avanzó a las semifinales de los playoffs, en un encuentro disputado en la fría noche de Ohio.
El único gol del cotejo, jugado en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, lo anotó el uruguayo Santiago Rodríguez, en tiempo de descuento, cuando parecía que todo se decidía en la tanda de penales. En la ida, Columbus había goleado 3-0.
Precisamente, el tanto del elenco local llegó luego de dos situaciones claras para Inter, una con un cabezazo del argentino Germán Berterame -apenas desviado- y otra en una última aparición de Messi, quien no pudo conectar desde una buena posición.
De esta manera, Inter -que había terminado segundo en la Conferencia Este- quedó eliminado por un rival que finalizó en el séptimo puesto de la misma zona durante la etapa regular. A partir de ahora deberá pensar en el año próximo, basado una vez más en la presencia de Messi, junto con la llegada de algunos refuerzos de jerarquía.
Además de Messi y Berterame, también jugaron en Inter los argentinos Rodrigo De Paul y Facundo Mura.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el Inter Miami?
El Inter Miami fue eliminado de los playoffs de la MLS tras perder 1-0 contra Columbus Crew.
¿Quién anotó el gol decisivo?
El gol del partido fue marcado por el uruguayo Santiago Rodríguez en tiempo de descuento.
¿Cuándo se disputó el partido?
El encuentro se llevó a cabo el viernes por la noche en Ohio.
¿Qué había pasado en el partido de ida?
En el partido de ida, Columbus Crew había ganado 3-0.
¿Quiénes jugaron en el Inter Miami?
Además de Messi, también jugaron los argentinos Germán Berterame, Rodrigo De Paul y Facundo Mura.
[Fuente: Noticias Argentinas]