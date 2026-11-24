Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- El entrenador de Instituto, Diego Flores, se expresó tras el entrenamiento de este martes y anticipó el enfrentamiento ante River Plate en los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura: "Es un rival con mucha jerarquía. Ellos tienen sus armas. Nosotros las nuestras".

El "Traductor" Flores analizó el favoritismo que tiene River, pero defendió el buen momento que vive su equipo, que finalizó primero en la Zona A, con 10 victorias en 16 partidos, en contraste con el presente del "Millonario": "Estamos en un momento especial, ellos perdieron seis partidos en el torneo y nosotros dos".

Instituto se enfrenta a River en busca de avanzar a las semifinales del Torneo Clausura, beneficiándose de la ventaja deportiva tras haber quedado en una mejor posición (1° en la zona A) que el "Millonario" (4° en la zona B) en la fase de grupos.

"River va a tener que hacer mucho, porque nosotros vamos a dejar la vida. La actitud va a ser innegociable", afirmó Diego Flores, anticipando el tipo de partido que pretende para el próximo fin de semana, con fecha a confirmar. Agregó que ante el "Millonario", su equipo jugará "con el cuchillo entre los dientes".

Respecto a la localía del equipo cordobés, se confirmó que el encuentro se disputará en el estadio Monumental Presidente Perón, aunque inicialmente se consideró que podría llevarse a cabo en el Mario Alberto Kempes. El entrenador comentó que "la duda fue por el estado del campo", pero que "la intención fue siempre jugar en Alta Córdoba".

Por su parte, Instituto comunicó este martes, a través de sus redes sociales, que jugará como local en el Monumental Pdte. Perón, compartiendo un video con sus hinchas y el mensaje: "Tranquilos. En el Monumental Pdte. Perón, como siempre".