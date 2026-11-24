Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- El club Instituto de Córdoba ha oficializado, a través de sus redes sociales, que se presentará como local ante River Plate en el estadio Monumental Presidente Perón, en su búsqueda por alcanzar las semifinales de los playoffs del Torneo Clausura.

La "Gloria" logró su clasificación a los cuartos de final tras un triunfo de 2-1 frente a Huracán, en un partido que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes. En los días previos, se había especulado sobre la posibilidad de que el encuentro contra el "Millonario" se llevara a cabo en el mismo estadio, debido a su capacidad para albergar a una gran cantidad de hinchas visitantes y a los problemas que presenta el césped tras recientes shows.

Instituto se prepara para enfrentar a River en los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura, donde buscará un lugar en la siguiente fase. Los cordobeses cuentan con la ventaja de ser locales, ya que finalizaron en la primera posición de la zona A, mientras que River terminó cuarto en la zona B.

"Veremos si jugamos en Alta Córdoba, por cómo esté el campo de juego. Lo decidiremos en los próximos días", comentó el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, tras la victoria que les permitió avanzar en el torneo.

La decisión de la localía se tomó a raíz del estado del césped, que sufrió daños tras el desmontaje de estructuras utilizadas en recitales de artistas como Tan Biónica y María Becerra, lo que generó preocupación sobre su estado para el partido.

A pesar de estos inconvenientes, Instituto ratificó que jugará en el Monumental Presidente Perón, lo anunció mediante un video que compartió en sus redes sociales junto a sus hinchas, con el mensaje: "Tranquilos. En el Monumental Pdte. Perón, como siempre".

El encuentro está programado para el próximo fin de semana, siendo el 28 de noviembre la fecha tentativa, aunque aún se espera la confirmación oficial por parte de la Liga Profesional.