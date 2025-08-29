Indignación por comparación de un hincha de Independiente entre un escándalo y una violación
El simpatizante del “Rojo” hizo el lamentable comentario en la radio partidaria “Muy Independiente”. La situación generó críticas y un llamado a la responsabilidad mediática.
29/08/2025 | 23:04Redacción Cadena 3
FOTO: Pasaje del partido entre Independiente e Instituto, en cuya previa se dio el comentario.
En la previa del partido entre Instituto e Independiente, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, un simpatizante del cuadro de Avellaneda realizó una declaración que provocó fuerte repudio en redes sociales. Durante la transmisión partidaria “Muy Independiente”, el hincha comparó lo ocurrido entre el “Rojo” y la U de Chile con una violación, una frase que fue calificada como de pésimo gusto y altamente desafortunada.
El seguidor argumentó que Independiente “no debe salir ileso” porque tendría parte de la responsabilidad y luego trazó la polémica analogía: “Hay diferencias entre la culpa y la responsabilidad. Si vos tenés una hija adolescente, vivís en un barrio complicado y la dejás salir de noche caminando sola sos un irresponsable, pero si un tipo la viola, es culpable. No por el hecho de que vos la hayas mandado caminando de noche y sea mujer, le da derecho a alguien de violarla”.
Las declaraciones generaron una ola de críticas. Los usuarios reprocharon tanto al autor de las palabras como a los conductores y operadores de la transmisión por no haber interrumpido ni cortado la comunicación en el momento en que se realizaba la comparación, ni después, cuando el comentario ya circulaba por redes.
La situación reaviva un debate recurrente sobre los límites en los medios y la responsabilidad de los espacios de difusión para evitar naturalizar expresiones que revictimizan y banalizan la violencia de género. Muchos reclamaron disculpas públicas y medidas por parte del club y del programa de transmisión.
[Fuente: Noticias Argentinas]