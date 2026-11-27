FOTO: Incidente de Pierre Gasly en el GP de Qatar: despiste y bandera roja en la práctica libre

Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- El piloto francés Pierre Gasly sufrió un fuerte despiste con su monoplaza de Alpine y provocó la bandera roja durante la segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 en el circuito de Lusail, última actividad del día para la categoría.

El incidente ocurrió cuando el piloto francés transitaba en pleno intento de vuelta rápida y perdió el control del auto a la salida de una variante hacia la derecha. Se salió de pista a gran velocidad y quedó clavado y estancado en la leca o grava, sin posibilidad de retomar la marcha.

El despiste obligó a detener la sesión durante varios minutos para retirar el Alpine y restablecer las condiciones de seguridad. Este episodio se sumó a una tanda ya accidentada y con interrupciones, ya que minutos antes la presencia de suciedad y gravilla sobre el asfalto había motivado otra bandera roja que frenó brevemente la actividad en Lusail.

La bandera roja por el accidente de Gasly apareció cuando restaban 22 minutos en el reloj, interrumpiendo el tramo de mayor atractivo del segundo ensayo del viernes. Ante el tiempo perdido por la detención, los Comisarios Deportivos determinaron extender la duración del entrenamiento en 13 minutos para compensar la interrupción y permitir que los equipos dispusieran de mayor margen para trabajar en la puesta a punto de cara al resto del fin de semana.

Con la reanudación de la actividad tras las detenciones provocadas tanto por la suciedad en el trazado como por la salida de pista de Gasly, los equipos volvieron a girar en el circuito qatarí con un tramo final de 14 minutos para completar el programa del viernes en el Gran Premio de Qatar.

El incidente dejó al piloto francés fuera de acción de manera abrupta en plena búsqueda de ritmo a una vuelta, mientras el resto de la parrilla afrontó los últimos minutos disponibles para ajustar configuraciones en Lusail.