Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- La ley de prevención de la ludopatía aprobada por el Senado impactará de manera significativa en el fútbol argentino, obligando a diez clubes de la Liga Profesional a reevaluar sus acuerdos comerciales con casas de apuestas y casinos online. La normativa establece una prohibición para que estas empresas patrocinen clubes, deportistas, estadios y eventos deportivos.

El Gobierno tiene un plazo de hasta 120 días para reglamentar la aplicación de la ley y definir su alcance respecto a los contratos existentes, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Los clubes que actualmente cuentan con marcas del sector en sus camisetas incluyen a: Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central, Newell's, Independiente Rivadavia, Huracán y Argentinos Juniors.

Entre los acuerdos más destacados, Boca recibe entre 7 y 8 millones de dólares anuales de Betsson, con un contrato vigente hasta finales de 2028. Por su parte, River obtiene aproximadamente 6 millones de dólares de Betano, que reemplazó a Codere, mientras que Racing tiene un vínculo con Betsson que le reporta alrededor de 2 millones de dólares por temporada.

La lista de clubes también incluye a Independiente e Independiente Rivadavia, que tienen a SportsBet como auspiciante; Huracán y Argentinos Juniors, vinculados a Mr. Bet; y San Lorenzo, que firmó un acuerdo con Casino Buenos Aires por 800.000 dólares durante diez meses, cifra que triplicó el ingreso de su anterior sponsor, según la propia institución.

Rosario Central y Newell's cuentan con City Center como patrocinador. En total, los contratos de la industria con clubes de Primera División representan un monto estimado de al menos 20 millones de dólares.

La posible pérdida de estos ingresos plantea un desafío para las instituciones, dado que las empresas de apuestas suelen ofrecer cifras que duplican o triplican las de los patrocinadores tradicionales.

El impacto de la ley no se limita a los clubes, ya que también afecta a la estructura del fútbol argentino. La AFA tiene a BetWarrior como patrocinador de las selecciones nacionales, la Copa Argentina y la Primera Nacional, mientras que la Liga Profesional cuenta con bplay como casa de apuestas oficial.

Además, la prohibición se extenderá a la publicidad en estadios, transmisiones, medios de comunicación y redes sociales, impidiendo que futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas e influencers promocionen estas plataformas.

Los clubes deberán esperar la reglamentación para conocer cómo se aplicará la norma a los contratos ya existentes.