Impactante pelea en la NHL: dos jugadores se dieron más de un minuto de puñetazos
Tanner Jeannot (Boston Bruins) y Tyrel Bauer (Winnipeg Jets) protagonizaron imágnes que dieron la vuelta al mundo en la liga de Hockey sobre Hielo estadounidense.
26/11/2026 | 16:11Redacción Cadena 3
FOTO: Impactante pelea en el hockey sobre hielo. (Captura)
Los jugadores Tanner Jeannot (Boston Bruins) y Tyrel Bauer (Winnipeg Jets) protagonizaron una de las peleas más intensas y prolongadas de la temporada 2026-27 de la NHL. El enfrentamiento ocurrió el miércoles en el TD Garden de Boston, durante el primer período del partido entre ambos equipos.
Alrededor del minuto diez, ambos se quitaron los guantes en el centro de la pista y se midieron durante casi un minuto (unos 65 segundos según algunas crónicas). Intercambiaron más de 40 puñetazos, con golpes potentes de derecha, giros y momentos en los que ninguno cedía terreno. El casco de Bauer salió volando en uno de los intercambios, pero ambos se mantuvieron de pie hasta que los árbitros intervinieron.
La pelea había sido anticipada: durante el calentamiento se los vio conversando. Jeannot explicó después que le había dicho a Bauer que estaba “haciéndose un nombre en la liga” y que se trataba de “una pequeña charla amistosa, nada serio”.
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Se dieron con todo ?? ?? ?? https://t.co/mPgXpi99QA— ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 26, 2026
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Jeannot (1,88 m y 100 kg aproximadamente) sumó su cuarta pelea de la temporada; Bauer (1,90 m), un defensa que lidera la liga en majors por pelea con cinco, ya se había enfrentado a un Bruins (Mark Kastelic) al inicio del campeonato. Ambos recibieron el apoyo de sus bancas al llegar al box de penalidades.
El técnico de Boston, Marco Sturm, la calificó como “una de las mejores peleas que he visto” y destacó el desempeño de Jeannot. Compañeros de ambos equipos coincidieron en el respeto que generó el duelo. Más allá del espectáculo, el resultado del partido favoreció a los Jets, que se impusieron 4-2.
Lectura rápida
¿Quiénes protagonizaron la pelea?
Los jugadores Tanner Jeannot y Tyrel Bauer fueron los protagonistas de la pelea.
¿Cuándo ocurrió el enfrentamiento?
El enfrentamiento tuvo lugar el miércoles durante el primer período del partido de la temporada 2026-27.
¿Dónde se llevó a cabo la pelea?
La pelea se llevó a cabo en el TD Garden de Boston.
¿Cómo fue la pelea?
Ambos jugadores intercambiaron más de 40 puñetazos durante casi 65 segundos.
¿Por qué fue significativa la pelea?
El técnico de Boston, Marco Sturm, la calificó como “una de las mejores peleas que he visto”.