Los jugadores Tanner Jeannot (Boston Bruins) y Tyrel Bauer (Winnipeg Jets) protagonizaron una de las peleas más intensas y prolongadas de la temporada 2026-27 de la NHL. El enfrentamiento ocurrió el miércoles en el TD Garden de Boston, durante el primer período del partido entre ambos equipos.

Alrededor del minuto diez, ambos se quitaron los guantes en el centro de la pista y se midieron durante casi un minuto (unos 65 segundos según algunas crónicas). Intercambiaron más de 40 puñetazos, con golpes potentes de derecha, giros y momentos en los que ninguno cedía terreno. El casco de Bauer salió volando en uno de los intercambios, pero ambos se mantuvieron de pie hasta que los árbitros intervinieron.

La pelea había sido anticipada: durante el calentamiento se los vio conversando. Jeannot explicó después que le había dicho a Bauer que estaba “haciéndose un nombre en la liga” y que se trataba de “una pequeña charla amistosa, nada serio”.

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¡LA PELEA DEL AÑO EN LA NHL! ?? Se dieron con todo ?? ?? ?? https://t.co/mPgXpi99QA — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 26, 2026

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Jeannot (1,88 m y 100 kg aproximadamente) sumó su cuarta pelea de la temporada; Bauer (1,90 m), un defensa que lidera la liga en majors por pelea con cinco, ya se había enfrentado a un Bruins (Mark Kastelic) al inicio del campeonato. Ambos recibieron el apoyo de sus bancas al llegar al box de penalidades.

El técnico de Boston, Marco Sturm, la calificó como “una de las mejores peleas que he visto” y destacó el desempeño de Jeannot. Compañeros de ambos equipos coincidieron en el respeto que generó el duelo. Más allá del espectáculo, el resultado del partido favoreció a los Jets, que se impusieron 4-2.