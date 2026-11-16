Historial de la Selección argentina ante Costa Rica: un camino de victorias y empates

FOTO: Di María brilló en el último enfrentamiento entre la Selección argentina y la de Costa Rica.

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- La Selección argentina se medirá este martes por la noche ante su par de Costa Rica, buscando extender su invicto en el historial frente a los centroamericanos.

El partido, que tendrá lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, será el octavo enfrentamiento entre ambos equipos, donde Argentina se destaca con cinco victorias y dos empates.

El primer duelo ocurrió en los Juegos Panamericanos de 1956, concluyendo con un ajustado triunfo de 4-3 para la "Albiceleste". Cuatro años más tarde, en la misma competencia, Argentina y Costa Rica empataron 0-0.

Desde entonces, se han llevado a cabo tres amistosos en 1960, 2010 y 2011. En el primero, la Selección argentina ganó 2-0, mientras que en 2010, bajo la dirección de Diego Armando Maradona, el equipo se impuso por 3-2. En 2011, ambos equipos terminaron sin goles.

Meses después de ese empate, durante la Copa América 2011, Argentina logró una contundente victoria de 3-0 ante Costa Rica en la fase de grupos, lo que les permitió avanzar a los cuartos de final, donde fueron eliminados por Uruguay en la tanda de penales.

El último encuentro entre Argentina y Costa Rica tuvo lugar en marzo de 2024, en la previa de la Copa América de ese año. Aunque los "Ticos" comenzaron ganando con un gol de Manfred Ugalde, la "Scaloneta" logró revertir el resultado gracias a los tantos de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.