GP de Azerbaiyán: Max Verstappen logró la pole y Piastri y Colapinto chocaron

BAKÚ, Azerbaiyán (AP) — Max Verstappen consiguió la pole, mientras que el líder del campeonato, Oscar Piastri, se estrelló en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula Uno en una sesión maratónica con constantes accidentes, lluvia y un récord de seis banderas rojas.

El piloto de Red Bull fue 0,478 segundos más veloz que Carlos Sainz, Jr. de Williams en una sesión que se extendió una hora más allá de su tiempo programado, incluso más allá de la mayoría de las carreras. Liam Lawson de Racing Bulls comenzará la carrera del domingo desde el tercer lugar, la mejor posición de su carrera.

“Solo tienes que lanzarte”, dijo Verstappen sobre su última vuelta, tratando de superar un tiempo que Sainz había establecido en condiciones mucho más secas.

Piastri se estrelló contra la barrera mientras intentaba marcar el mejor tiempo en una pista que quedó resbaladiza por la lluvia. Su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, fue séptimo después de rozar la pared en su última vuelta y no pudo aprovechar al máximo el error de Piastri.

“Simplemente frené un poco tarde”, dijo Piastri a la cadena Sky Sports. “Una forma decepcionante de terminar”.

Piastri se clasificó noveno a la carrera del domingo después de que Charles Leclerc de Ferrari también se estrellara mientras buscaba salir desde la primera posición por quinta carrera consecutiva en Azerbaiyán.

Lewis Hamilton mostró que tenía un ritmo fuerte al ser el más rápido en la segunda sesión de práctica del viernes, pero fue otra sesión de clasificación decepcionante para el siete veces campeón, ya que terminó en el puesto 12.

Durante unos minutos, el equipo Williams soñó con su primera pole en 11 años. Sainz había sido el más veloz después de que solo pilotos marcaran tiempos válidos cuando Leclerc se estrelló al comenzar a caer la lluvia. Si seguía lloviendo durante la parada por bandera roja, nadie podría superar su tiempo.

“Puedes empezar a bailar para ver si llueve un poco más fuerte, ¿no?” Sainz le dijo a Williams por radio cuando la sesión fue detenida.

Las posibilidades de Sainz aumentaron cuando hubo una segunda bandera roja por el choque de Piastri, justo cuando Verstappen estaba a punto de superar su tiempo, pero el piloto holandés, conocido por su habilidad en la lluvia, se llevó la pole con su último intento.

La primera de las seis banderas rojas salió cuando Alex Albon detuvo su Williams tras rozar la pared, otra vino cuando Nico Hulkenberg se deslizó contra una barrera y dejó la mitad del alerón delantero de su Sauber allí, antes de una tercera bandera roja saliera por un incidente extraño que involucró a ambos Alpines.

Pierre Gasly se perdió una curva y se detuvo en una vía de escape. Segundos después, su compañero de equipo, el argentino Franco Colapinto, chocó contra la pared cercana, aparentemente sorprendido al ver a Gasly atascado al lado de la pista.

El asesor ejecutivo de Alpine, y jefe de equipo de facto, Flavio Briatore, fue visto gesticulando con incredulidad mientras ambos de sus pilotos eran eliminados de la sesión.

La cuarta bandera roja llegó cuando Oliver Bearman detuvo su dañado Haas en la pista, antes de que los choques de Leclerc y Piastri provocaran las paradas cinco y seis.

El australiano se sentó brevemente en una silla al lado de la pista cerca de una nevera de bebidas mientras asimilaba las consecuencias de un raro error en la carrera por el título. Piastri lidera a Norris por 31 puntos.

“Simplemente frené un poco tarde”, dijo Piastri, reflejando su desánimo tras el choque.

