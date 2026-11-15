Gonzalo Belloso se mantendrá cuatro años más al frente de Rosario Central sin oposición

Buenos Aires, 15 noviembre (NA) -- El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, continuará en su cargo por cuatro años más ya que la agrupación Raza Canalla presentó este sábado su lista completa ante la comisión electoral y, ante la ausencia de oposición al cierre del plazo, el oficialismo aseguró su continuidad sin comicios.

Esta decisión revierte el anuncio del martes 3 de noviembre, fecha en la cual Belloso descartó su postulación por una situación familiar impostergable.

No obstante, el respaldo de dirigentes, futbolistas e hinchas, visible durante el partido ante Estudiantes de Río Cuarto, motivó su regreso al frente de la nómina.

La lista ratifica a Carolina Cristinziano, Adrián Maglia y Ramiro Colabianchi como vicepresidentes, a Leonardo Arriaga como secretario general y a Walter Bühler como tesorero.

El ciclo cuenta con el aval de la conquista de la Copa de la Liga 2023, la Liga 2025, la Supercopa Internacional y tres clasificaciones a la Copa Libertadores (2024, 2026 y 2027), además de las obras de ampliación y la tercera bandeja del Gigante de Arroyito.

Ahora, la comisión dispondrá de 48 horas para validar los 31 candidatos y 130 asambleístas, antes del plazo de avales de este domingo 15 de noviembre y la posterior proclamación oficial.

Hace algunas semanas, Belloso había confirmado que no se presentará a las próximas elecciones, programadas para el 20 de diciembre, por lo que no podrá buscar la reelección como presidente de la institución auriazul.

Mediante una carta pública, el máximo dirigente del "Canalla" comunicó que no integrará ninguna lista ni formará parte de la futura comisión directiva debido a una situación familiar impostergable que requerirá su atención exclusiva.

"Rosario Central requiere una dedicación al ciento por ciento, como lo hice en estos cuatro años, en los que el club fue mi absoluta prioridad. Justamente una situación familiar impostergable va a requerir de mi atención y será prioridad para mí de acá en adelante, sin tiempos, hasta que se resuelva", detalló el presidente.

Respecto a su salida, agregó: "Rosario Central es una de las cosas más importantes de mi vida y, de alguna manera, alejarme me provoca mucha tristeza. Me voy con la tranquilidad de haberle devuelto al club algo de todo lo que me dio. Ser presidente y conducir a Rosario Central fue el honor de mi vida".