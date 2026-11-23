Buenos Aires, 23 noviembre (NA) – El arquero titular de Gimnasia La Plata, el colombiano Harlen Castillo, fue expulsado tras el partido de octavos de final contra Newell's, tras provocar al equipo rival.

Castillo ya había tenido varios cruces con los oponentes durante el encuentro y protagonizó un altercado con el delantero Ignacio Ramírez, lo que llevó al árbitro Nicolás Ramírez a mostrarle la segunda tarjeta amarilla después de concluido el tiempo suplementario.

A pesar de la expulsión, el "Lobo" logró una victoria significativa al vencer a Newell's por 4-2 en un emocionante partido que se decidió en el tiempo extra. Sin embargo, el equipo se enfrentará a los cuartos de final sin su arquero titular, quien ha sido clave en los últimos encuentros.

La alegría por el triunfo se vio opacada por la noticia de la expulsión de Castillo, que llegó justo después de un partido donde tuvo intervenciones destacadas, incluyendo tres atajadas importantes, aunque también recibió dos goles, en gran parte por la efectividad del delantero Walter Mazzantti en los penales.

En medio de la celebración, Castillo se vio envuelto en una disputa con el "Colo" Ramírez, que generó un tumulto en el campo. El árbitro mostró la tarjeta roja tras el incidente, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo del Estadio Juan Carmelo Zerillo.

En conferencia de prensa, el entrenador Ariel Pereyra confirmó la expulsión de Castillo y anunció que el equipo volverá a confiar en Nelson Insfran, quien había comenzado la temporada como arquero titular, para defender el arco en los cuartos de final. La próxima fase verá a Gimnasia enfrentar al ganador del partido entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia, con el escenario aún por definir: en caso de que el rival sea Boca, el encuentro se disputará en La Bombonera, mientras que si es Independiente Rivadavia, el partido se jugará en La Plata.