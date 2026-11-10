Gastón Gaudio critica la gestión de Independiente: "Casi destruyen el club"

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) – El extenista y actual candidato a presidente de Independiente, Gastón Gaudio, volvió a manifestar su descontento hacia la comisión directiva actual del club a través de sus redes sociales. En esta ocasión, anunció que no asistirá a la inauguración de un nuevo centro de entrenamiento.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la actual dirigencia del club había extendido una invitación a todos los candidatos a presidente para participar del evento, en un contexto que ellos mismos describen como "violento, dañino y carente de propuestas".

Las elecciones en el club, que se celebrarán el próximo domingo 13 de diciembre, marcarán el fin del mandato de Néstor Grindetti, quien asumió en 2023 tras la renuncia de Fabián Doman, el presidente electo el año anterior.

Un día después de expresar su preocupación por el intento de renovación del sponsor principal por parte de la dirigencia, lo que entra en conflicto con una de sus principales promesas de campaña relacionadas a un grupo empresarial catarí, Gaudio volvió a criticar al cuerpo directivo que encabeza Grindetti.

El club había invitado a los candidatos y a periodistas a recorrer las instalaciones del nuevo edificio José "Pepé" Santoro, cuya inauguración está programada para el viernes 13 de noviembre a las 18 horas en el predio de Villa Domínico.

En el comunicado oficial, además de anunciar que el entrenador Hugo Tocalli presentará un informe sobre la gestión de los últimos cuatro años en el fútbol juvenil del club, se incluyó un mensaje contundente de cara a las elecciones: "Contexto violento, dañino y carente de propuestas".

Ante esta situación, Gaudio publicó en la red social X (anteriormente Twitter) un mensaje donde reclamó que "encima provocan".

Asimismo, el extenista, ganador del Grand Slam de Roland Garros en 2004, expresó sus disculpas a "Pepé" Santoro por no poder asistir, reconociéndolo como "una de las glorias más grandes" del club, y fue claro al manifestar: "Yo no voy a participar de nada que haga esta comisión directiva después de estos cuatro años nefastos, que dejan a Independiente casi destruido".

"Con este acto no van a poder tapar nada", sentenció el líder de la lista "Gente de Independiente".

De cara a los comicios, ya se aprobó un padrón provisorio que habilita a 62.500 socios a ejercer su derecho al voto, quienes deben contar con al menos tres años de antigüedad como socios hasta el día de la elección, con la cuota al día y sin suspensiones.

Agencia NA