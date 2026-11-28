Buenos Aires, 28 noviembre (NA) -- El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, manifestó su inquietud por la escasa adaptación de su auto en el circuito internacional de Lusail: "Un balance muy desconectado en curvas lentas y rápidas. Estamos demasiado lejos de lo que esperábamos".

Colapinto se mostró con pocas expectativas de cara a la carrera principal del Gran Premio de Qatar, comparando el rendimiento obtenido en la fecha anterior: "No va el auto, nos está costando. Es una pena, venimos de la mejor carrera del año para nosotros en cuanto a performance y este es un fin de semana que está siendo bastante negro".

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q2 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y largará decimocuarto en la carrera de este domingo.

Colapinto no logró avanzar a la Q3 tras quedar fuera de los diez primeros puestos en la Q2, con un tiempo de 1:23.659 que lo dejó en el puesto 14.

Su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, también quedó afuera en la Q2 y largará decimosegundo este domingo, tras registrar un tiempo de 1:23.568. El líder de la prueba fue el británico George Russell (Mercedes), con un registro de 1:22.079.

El pilarense se mostró decepcionado por el rendimiento del monoplaza tanto en las prácticas libres como en la clasificación: "Es complicado trabajar con el auto. Cambiamos un montón de cosas de la FP1 a la FP2 y la FP3. En la qualy también cambiamos mucho, pero no encontramos la vuelta de tuerca para encontrar el rendimiento".

"Hay que arriesgar, obviamente. En estrategia va a ser difícil marcar una diferencia mañana porque hay dos paradas obligatorias, por lo que todos se ponen un poco en fila india. Intentaremos dar lo mejor para no gastar la goma, pero, viendo la degradación que tenemos, el domingo no tiene la mejor pinta", finalizó sus declaraciones tras un fin de semana flojo hasta el momento con poco optimismo de cara al domingo.