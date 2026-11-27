Buenos Aires, 27 noviembre (NA) - Franco Colapinto enfrentó una jornada complicada en los entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, y admitió que el equipo Alpine aún no logra el rendimiento deseado en el circuito de Lusail. Tras finalizar 12° en la Práctica Libre 1 (FP1) y 15° en la Práctica Libre 2 (FP2), el piloto de Pilar subrayó la necesidad de trabajar arduamente durante la noche para mejorar antes de la clasificación.

"En la FP1 me sentí un poco mejor, pero en la FP2 hicimos unos cambios, tuvimos unos problemas de freno y después con las banderas rojas no pude dar muchas vueltas", comentó Colapinto en una entrevista con ESPN al concluir la actividad en Doha. El corredor bonaerense enfatizó la falta de ritmo del monoplaza y la urgencia de optimizar el desempeño de cara al fin de semana: "Tenemos mucho por entender hoy a la noche, la verdad que no estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien. Hay que intentar ir un poco más rápido porque si no el domingo se va a complicar".

Colapinto también mencionó que las interrupciones en pista limitaron su capacidad para evaluar el rendimiento con los compuestos más rápidos: "Con las medias un poco mejor, pero las blandas no las pude ni usar".

La segunda sesión se vio afectada por dos interrupciones iniciales. Primero, Charles Leclerc sufrió un despiste en la curva 8, y poco después, su compañero de equipo Pierre Gasly perdió el control de su Alpine a alta velocidad en la curva 14, haciendo un trompo y quedando atascado en la leca sin daños estructurales. Este incidente provocó otra bandera roja que redujo el tiempo efectivo de giro.