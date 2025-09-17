Fórmula 1: ganadores del Gran Premio de Azerbaiyán desde 2016 hasta 2024

El Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la 17ª fecha del campeonato de Fórmula 1, se llevará a cabo este fin de semana en el Circuito Callejero de Bakú.

Este Gran Premio se disputó por primera vez con este nombre en 2017, aunque en 2016 se llevó a cabo el GP de Europa en este mismo circuito. En aquella ocasión, el triunfo quedó en manos del alemán Nico Rosberg (Mercedes), quien finalmente sería el campeón del mundo y se retiraría de la Fórmula 1 pocos días después.

En 2017 la victoria fue para el australiano Daniel Ricciardo, que por aquel entonces representaba a la escudería autríaca Red Bull.

Luego el dominio volvió del lado de Mercedes, ya que el británico Lewis Hamilton ganó en 2018 y el finlandés Valtteri Bottas hizo lo propio en 2019.

El Gran Premio de Azerbaiyán tuvo que esperar dos años para volver a disputarse, ya que en 2020 se suspendió debido a la pandemia de Covid-19. En su regreso al calendario, en 2021, el ganador fue el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), quien también se subió a lo más alto del podio en 2023.

En el medio, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en 2022, mientras que la última edición de este Gran Premio quedó en manos del australiano Oscar Piastri (McLaren).

Todos los ganadores del GP de Azerbaiyán

2016: Nico Rosberg (Mercedes)

2017: Daniel Ricciardo (Red Bull)

2018: Lewis Hamilton (Mercedes)

2019: Valtteri Bottas (Mercedes)

2021: Sergio Pérez (Red Bull)

2022: Max Verstappen (Red Bull)

2023: Sergio Pérez (Red Bull)

2024: Oscar Piastri (McLaren)