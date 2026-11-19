Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- El brasileño Emerson Fittipaldi, reconocido como una leyenda de la Fórmula 1, mantuvo una conversación con la Agencia Noticias Argentinas tras una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Automóvil Club Argentino (ACA). Durante este encuentro, Fittipaldi reveló su preferencia por el equipo con el que le gustaría competir en la actualidad.

Al ser preguntado sobre el monoplaza que escogería, Fittipaldi no dudó en afirmar que elegiría a Mercedes, una escudería que ha logrado consagrarse en el campeonato de constructores con varias fechas de anticipación. Además, es el equipo en el que compite el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien se coronó campeón esta temporada a los 20 años.

Sin embargo, también expresó su aprecio por McLaren, escuadra con la que alcanzó el título en 1974, señalando que "Está muy bien, encontró un coche aerodinámico mucho mejor y va a estar muy fuerte hasta fin de año".

En otro orden de cosas, Fittipaldi se refirió al regreso de los motores V8, que se incorporarán a la Fórmula 1 en 2030, tras un acuerdo preliminar alcanzado por la FIA con los fabricantes de motores. "Estoy muy contento, espero que se dé", comentó el bicampeón del mundo a la Agencia Noticias Argentinas.

Fittipaldi también pasó por el Gálvez

El miércoles, Fittipaldi visitó el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que está en proceso de remodelación con miras a la llegada del MotoGP el próximo año, y que podría ser sede de un Gran Premio de Argentina de Fórmula 1 en un futuro cercano.

"Juan Manuel Fangio fue una inspiración y mi mentor en mi carrera. También José Froilán González y los hermanos Rodríguez. Para el desarrollo futuro es muy importante una obra como la del Autódromo para Argentina, para Buenos Aires y para América Latina: será el autódromo más moderno del mundo para la Fórmula 1. Para nosotros es importante tener la presencia de América Latina, que es diferente de los europeos. Tengo mucho orgullo por haber ganado dos carreras en Buenos Aires", recordó el piloto de 79 años, al rememorar sus victorias de 1973 y 1975.