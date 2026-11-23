Final polémico entre Marruecos y Colombia en el Mundial de Talla Baja
Un incidente violento marcó el cierre del encuentro entre Marruecos y Colombia en Rabat, donde la policía debió intervenir tras un enfrentamiento entre los jugadores tras el empate 1-1.
FOTO: Escandaloso final entre Marruecos y Colombia en el Mundial de Talla Baja.
Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- Un final escandaloso se vivió en uno de los partidos de la fase de grupos del Mundial de Talla Baja, donde los futbolistas de las selecciones de Marruecos y Colombia terminaron involucrados en una pelea que requirió la intervención policial.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el origen de la confrontación se dio después del pitazo final del árbitro, que dejó el marcador igualado 1-1. El equipo sudamericano habría festejado el empate "en la cara de varios jugadores rivales", lo que provocó que los rivales consideraran este gesto como "una falta de respeto", desencadenando una discusión que rápidamente se tornó violenta.
El Mundial de Talla Baja se lleva a cabo por segunda vez en la historia, tras la primera edición realizada en Buenos Aires, donde Argentina se consagró campeona en 2023. En esta ocasión, la competencia tiene lugar en Rabat, Marruecos, comenzando el 20 de noviembre y con final programado para el 30 del mismo mes.
En el partido disputado entre la selección anfitriona y Colombia, ambos equipos buscaban asegurarse el primer lugar del grupo A, ya que llegaban al encuentro con el mismo puntaje. Después de un partido intenso que terminó 1-1, la imagen final fue decepcionante, con una pelea en el campo de juego que requirió la llegada de la policía para controlar la situación.
Por otro lado, la Selección argentina, que llegó como actual campeona, está demostrando su calidad al clasificarse a los cuartos de final tras ganar sus dos primeros encuentros en el Grupo C, con un contundente 5-0 ante Jordania y un 3-1 contra Irak. La figura del equipo, Martín Antúnez, ha anotado 5 goles en la competencia.
Antes de iniciar su participación en el torneo, el plantel argentino realizó una colecta para cubrir los costos de los pasajes, recibiendo un apoyo crucial del defensor Marcos Senesi para viajar con toda la delegación.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido entre Marruecos y Colombia?
Un enfrentamiento violento entre los jugadores terminó con intervención policial tras el empate 1-1.
¿Cuándo y dónde se lleva a cabo el Mundial de Talla Baja?
El torneo se realiza en Rabat, Marruecos, desde el 20 hasta el 30 de noviembre.
¿Por qué se desató la pelea?
El equipo colombiano celebró el empate de manera provocativa, lo que fue considerado una falta de respeto por los jugadores marroquíes.
¿Cómo le va a la Selección argentina en el torneo?
Argentina ha ganado sus dos primeros partidos y está clasificada a los cuartos de final.
¿Quién es la figura del equipo argentino?
Martín Antúnez es el goleador del equipo, con 5 goles en la competencia.
[Fuente: Noticias Argentinas]