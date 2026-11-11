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Falleció Carlos Babington, ícono del fútbol argentino y leyenda de Huracán

"El Gringo", que tenía 77 años, fue campeón con el "Globo" en 1973 y como director técnico lo guió en dos ocasiones hacia el ascenso.

11/11/2026 | 11:31Redacción Cadena 3

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Murió Carlos Babington.

FOTO: Murió Carlos Babington.

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Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- El fútbol argentino se encuentra de luto por el fallecimiento de Carlos Babington, uno de los máximos ídolos en la historia del club Huracán. Durante su carrera como jugador, "El Gringo" desempeñó un papel fundamental en la obtención del Metropolitano de 1973, un logro que quedó grabado en la memoria del club y sus aficionados.

Además de su exitosa trayectoria como futbolista, Carlos Babington también dejó una huella imborrable como director técnico del Globo. En dos ocasiones, llevó al equipo a la Primera División, primero en 1990 y luego en el año 2000, consolidándose así como una figura clave en la historia del club.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a la comunidad futbolística, que recuerda con cariño sus aportes tanto dentro como fuera del campo de juego. La carrera de Babington no solo se limitó a sus logros, sino que también se caracterizó por su pasión y dedicación al fútbol argentino.

Lectura rápida

¿Quién fue Carlos Babington?
Un ícono del fútbol argentino, reconocido como uno de los máximos ídolos de Huracán.

¿Qué logró en su carrera?
Fue campeón del Metropolitano de 1973 y ascendió a Huracán a Primera División como DT en 1990 y 2000.

¿Cuál fue su apodo?
Se le conocía como "El Gringo".

¿A qué edad falleció?
Carlos Babington murió a los 77 años.

¿Qué impacto tuvo su muerte?
Su fallecimiento ha causado gran conmoción en la comunidad futbolística argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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