Excursionistas celebra su ascenso a la Primera Nacional tras una histórica reconstrucción

FOTO: Excursionistas coronó una reconstrucción deportiva e institucional con otro ascenso. Foto: Agencia NA (@excursiooficial).

Excursionistas festejó su ascenso a la Primera Nacional, marcando el fin de un proceso de reconstrucción tanto deportiva como institucional que dejó atrás una etapa complicada, caracterizada por la violencia y el control de barrabravas.

El club, situado en la calle Pampa y con capacidad para seis mil espectadores, conquistó la B Metropolitana y regresará a la segunda división del fútbol argentino después de más de 50 años de ausencia.

El liderazgo de este proceso estuvo a cargo de Javier Méndez Cartier, politólogo formado en la Universidad Torcuato Di Tella, quien desde joven se propuso ser dirigente de Excursionistas, club del que se hizo hincha a los 12 años.

De acuerdo con una columna de Clarín, la institución inició hace una década un proceso de recuperación que tuvo otro momento clave en 2023, cuando se consagró campeón de la Primera C.

Méndez Cartier ingresó en 2014 a la Comisión Directiva como vocal suplente, a los 22 años, y luego asumió la presidencia en un contexto de desorden institucional, tras la renuncia de varios dirigentes luego del descenso a la Primera C.

Este nuevo logro alimenta las esperanzas de los hinchas, que ahora sueñan con ver a su equipo alcanzar la máxima categoría del fútbol argentino.

Excursionistas también se distingue por su fuerte identidad barrial: fue fundado a comienzos del siglo XX, con los colores blanco y verde, en el área que hoy corresponde al cruce de Coronel Díaz y Soler, en Palermo.

La historia del club incluye a futbolistas que alcanzaron gran notoriedad, como René Houseman, campeón mundial con la Selección argentina en 1978, y Omar Higinio García, campeón con San Lorenzo en 1959.

En las celebraciones recientes, la emoción de los hinchas resaltó el valor afectivo que poseen los clubes de barrio y el sentido de pertenencia que generan más allá de los logros deportivos.