En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Excursionistas celebra su ascenso a la Primera Nacional tras una histórica reconstrucción

El club de Bajo Belgrano obtuvo la B Metropolitana y vuelve a la segunda división del fútbol argentino. La gestión de Javier Méndez Cartier fue clave en este proceso de recuperación institucional y deportiva.

14/11/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Excursionistas coronó una reconstrucción deportiva e institucional con otro ascenso. Foto: Agencia NA (@excursiooficial).

FOTO: Excursionistas coronó una reconstrucción deportiva e institucional con otro ascenso. Foto: Agencia NA (@excursiooficial).

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Excursionistas festejó su ascenso a la Primera Nacional, marcando el fin de un proceso de reconstrucción tanto deportiva como institucional que dejó atrás una etapa complicada, caracterizada por la violencia y el control de barrabravas.

El club, situado en la calle Pampa y con capacidad para seis mil espectadores, conquistó la B Metropolitana y regresará a la segunda división del fútbol argentino después de más de 50 años de ausencia.

El liderazgo de este proceso estuvo a cargo de Javier Méndez Cartier, politólogo formado en la Universidad Torcuato Di Tella, quien desde joven se propuso ser dirigente de Excursionistas, club del que se hizo hincha a los 12 años.

De acuerdo con una columna de Clarín, la institución inició hace una década un proceso de recuperación que tuvo otro momento clave en 2023, cuando se consagró campeón de la Primera C.

Méndez Cartier ingresó en 2014 a la Comisión Directiva como vocal suplente, a los 22 años, y luego asumió la presidencia en un contexto de desorden institucional, tras la renuncia de varios dirigentes luego del descenso a la Primera C.

Este nuevo logro alimenta las esperanzas de los hinchas, que ahora sueñan con ver a su equipo alcanzar la máxima categoría del fútbol argentino.

Excursionistas también se distingue por su fuerte identidad barrial: fue fundado a comienzos del siglo XX, con los colores blanco y verde, en el área que hoy corresponde al cruce de Coronel Díaz y Soler, en Palermo.

La historia del club incluye a futbolistas que alcanzaron gran notoriedad, como René Houseman, campeón mundial con la Selección argentina en 1978, y Omar Higinio García, campeón con San Lorenzo en 1959.

En las celebraciones recientes, la emoción de los hinchas resaltó el valor afectivo que poseen los clubes de barrio y el sentido de pertenencia que generan más allá de los logros deportivos.

Lectura rápida

¿Qué logró Excursionistas?
Ascendió a la Primera Nacional tras conquistar la B Metropolitana.

¿Quién lideró el proceso de recuperación?
Javier Méndez Cartier fue la figura central en la reconstrucción del club.

¿Cuándo se celebró el ascenso?
El ascenso se celebró el 14 de noviembre de 2026.

¿Dónde se ubica el club?
Excursionistas está ubicado en Bajo Belgrano, Buenos Aires.

¿Por qué es importante este ascenso?
Marca el regreso a la segunda división del fútbol argentino después de más de 50 años.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf