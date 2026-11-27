Buenos Aires, 28 noviembre (NA) -- Estudiantes de La Plata se medirá este sábado con el Palmeiras de Brasil en la gran final de la Copa Libertadores, y su entrenador Alexander Medina parece tener definido el equipo titular.

Fernando Muslera, el arquero uruguayo, será fundamental en el partido, tras destacarse en las semifinales frente al Flamengo de Brasil, donde detuvo tres penales en la definición.

Una de las principales sorpresas en la alineación de Medina será el uso de una defensa con cinco jugadores. Los laterales estarán a cargo de Eros Mancuso y Gastón Benedetti, mientras que la zaga central estará conformada por Marcos Rojo, Leandro González Pírez y Gastón Benedetti.

En la zona media, se espera la presencia de Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos, quienes han sido constantes en el esquema del "Pincha".

Para el ataque, Tiago Palacios y Guido Carrillo fueron seleccionados por Medina para intentar marcar la diferencia en el partido.

Estudiantes busca su quinto título en la Copa Libertadores, habiendo conquistado el torneo en 1968, 1969, 1970 y 2009. De lograrlo, alcanzaría a Peñarol de Uruguay, quedando solo detrás de Independiente (7) y Boca Juniors (6) en la lista de campeones.

La posible formación de Estudiantes para enfrentar a Palmeiras: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.