FOTO: El cronograma de Estudiantes hacia la final del sábado ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- Estudiantes de La Plata tiene la oportunidad de sumar su quinta Copa Libertadores, por lo que partirá hacia Uruguay este miércoles. El equipo contará con dos entrenamientos previos al encuentro que se llevará a cabo este sábado contra el club Palmeiras de Brasil.

El "Pincha" tiene programado un vuelo que saldrá a las 19:30 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con un arribo estimado a las 20:30 al aeropuerto de Carrasco, en Montevideo. Allí, permanecerá hasta dos días antes de la final, que se disputará este sábado a partir de las 17:00 (hora argentina) en el estadio Centenario.

La delegación del "Pincha" se instalará en Uruguay en los días previos a la final de la Copa Libertadores, conocida como la "Gloria Eterna". Una vez en el país vecino, se alojará en el Hotel Hilton Garden Inn. Durante el jueves y viernes, el equipo se entrenará en las instalaciones de Montevideo City Torque.

En estos días en Uruguay, se contempla que habrá 15 minutos abiertos a la prensa acreditada y, posteriormente, se dedicará tiempo a los periodistas antes de enfocarse completamente, durante la concentración del viernes, en el encuentro del sábado en el estadio Centenario.

También se llevará a cabo una conferencia de prensa, organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que se reunirán el entrenador de Estudiantes de La Plata, Alexander "Cacique" Medina, y su par de Palmeiras, Abel Ferreira, junto con los capitanes de ambos equipos: Guido Carrillo, por el equipo argentino, y Gustavo Gómez, por el brasileño.

Al día siguiente de la final, independientemente del resultado, el "Pincha" tiene previsto regresar a Buenos Aires el domingo a las 10:00 desde Montevideo.