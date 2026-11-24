Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- Estudiantes de La Plata irá en busca de la gloria eterna este sábado, cuando se enfrente con el Palmeiras de Brasil en la gran final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, el camino del "Pincha" para llegar hasta esta instancia no fue nada fácil, ya que estuvieron contra las cuerdas en más de una ocasión.

En la fase de grupos tuvieron una muy irregular actuación y terminaron segundos en su zona con solo nueve puntos. Incluso consiguieron la clasificación de manera agónica gracias al gol de Mikel Amondarain a los 91 minutos en el partido contra Independiente Medellín de Colombia.

En los octavos de final, el equipo de La Plata comenzó con un discreto empate 1-1 frente a la Universidad Católica de Chile, aunque en el país trasandino se impusieron con muchísima contundencia por 3-0.

Algo similar ocurrió en los cuartos de final frente al Corinthians de Brasil, debido a que en La Plata empataron 1-1, pero los dirigidos por Alexander Medina se hicieron fuertes de visitantes para ganar 1-0. En el encuentro de vuelta, el equipo brasilero pudo haber forzado los penales, pero el neerlandés Memphis Depay erró un penal en el último minuto.

Finalmente, en las semifinales Estudiantes de La Plata dio la gran sorpresa y eliminó por penales al Flamengo de Brasil, campeón de tres de las últimas siete ediciones, nada más y nada menos que en el mítico Estadio de Maracaná, después de que tanto el encuentro de ida como el de vuelta finalizaran empatados sin goles.

El gran héroe del "Pincha" fue el arquero uruguayo Fernando Muslera, quien atajó tres remates en la definición desde los 12 pasos.

Este sábado a partir de las 17, Estudiantes tendrá su último desafío cuando se enfrente con el Palmeiras en el Estadio Centenario de la ciudad uruguaya de Montevideo.