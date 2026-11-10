Este jueves se define la Supercopa Argentina entre Estudiantes y Rivadavia de Mendoza

FOTO: Vélez fue el último campeón de la Supercopa Argentina.

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- Este jueves, Estudiantes de La Plata se medirá ante Independiente Rivadavia de Mendoza en un partido clave para determinar al nuevo campeón de la Supercopa Argentina.

La competencia, que enfrenta a los ganadores del campeonato local y de la Copa Argentina, celebra su duodécima edición este año.

El primer encuentro de la Supercopa Argentina se realizó en 2012, donde Arsenal se consagró campeón tras vencer a Boca Juniors 4-3 en penales, luego de un empate sin goles en el tiempo regular.

Las siguientes dos ediciones fueron muy reñidas, con Vélez y Huracán llevándose el título en 2013 y 2014, respectivamente, ambos por la mínima diferencia de 1-0. La Supercopa 2015, disputada a inicios de 2016, vio a San Lorenzo aplastar a Boca con un 4-0, mientras que en 2016, Lanús se impuso 3-0 sobre River Plate.

En 2018, Boca se alzó con el título al vencer a Rosario Central en una definición por penales, después de igualar sin goles en el tiempo reglamentario. La edición de 2019 fue aplazada hasta 2021 por la pandemia de Covid-19, donde River se impuso 5-0 a Racing.

Los últimos campeones de la Supercopa Argentina incluyen a Boca (3-0 a Patronato), River (2-1 a Estudiantes de La Plata) y Vélez (2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero).