Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El arquero Emiliano "Dibu" Martínez ha igualado el récord histórico de Sergio "Chiquito" Romero en la Selección argentina tras sumar su valla invicta número 47 en el amistoso ante Costa Rica, que se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El guardameta de 34 años regresó a la titularidad bajo la dirección de Lionel Scaloni después de haber superado una fractura de mandíbula que sufrió a mediados de octubre en un partido entre Chelsea y Everton, resultado de un choque de cabezas con Jarrad Branthwaite.

Luego de haber estado en el banco de suplentes durante el clásico frente a Uruguay, donde Gerónimo Rulli ocupó el arco por precaución médica, Martínez completó los 90 minutos sin recibir goles, alcanzando así la marca máxima del arco albiceleste.

Desde su debut oficial en junio de 2021, en el empate 1-1 contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, el arquero formado en Independiente ha disputado 71 partidos, logrando 55 victorias, 10 empates, 6 derrotas y 33 goles en contra.

El cero frente al equipo costarricense le permitió llegar a los 47 encuentros imbatido, lo que se traduce en una efectividad del 66,20%, una cifra notable si se considera que Romero necesitó 96 partidos (con un 48,96% de eficacia) para establecer el mismo registro.

En el podio histórico, también figura Roberto Abbondanzieri, quien tiene 22 arcos en cero en 49 compromisos.

Además, en la lista general de presencias, Martínez se encuentra en segundo lugar, detrás de Ubaldo Fillol (54) y por delante de Abbondanzieri (49), Sergio Goycochea (44) y Antonio Roma (41).

El conteo estadístico presenta una salvedad reglamentaria ocurrida en junio de 2021 ante Colombia, cuando Martínez salió lesionado a los 40 minutos del primer tiempo con el marcador 2-0 a favor de Argentina. Su reemplazante, Agustín Marchesín, recibió los dos tantos del empate final 2-2. Bajo el criterio de la Premier League, no se le computa esa valla invicta, por lo que registra 47 partidos personales sin recibir goles y 46 encuentros en los que el equipo terminó imbatido.

Esta regularidad ha sido fundamental para el exitoso ciclo de Scaloni, en el que Martínez ha conquistado la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de haber obtenido el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica, con nueve penales atajados en tandas decisivas.

En el ámbito individual, recibió el premio The Best de la FIFA en febrero de 2023, el Trofeo Lev Yashin ese mismo año y estableció en 2023 una marca inédita en la historia del seleccionado al mantener el arco en cero en nueve de los diez compromisos disputados durante esa temporada.