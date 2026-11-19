Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- El brasileño Emerson Fittipaldi, reconocido bicampeón mundial de Fórmula 1 y dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, fue el invitado especial en un evento organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA). Este encuentro reunió a figuras destacadas del deporte motor y autoridades de diversas instituciones gubernamentales.

Durante el evento, realizado en la Sede Central del ACA, Fittipaldi compartió anécdotas con los asistentes sobre su carrera en el automovilismo, así como sus lazos con Argentina a lo largo de los años y las experiencias que marcaron su trayectoria deportiva.

La actividad incluyó un panel que contó con la presencia de César Carman, presidente del ACA; Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación; Eduardo Baca, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Club; Juan José Carli, presidente de la Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio; Juan Manuel Fangio II, expiloto y sobrino del famoso campeón de Fórmula 1; y Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto, representante de Mercedes Benz en Argentina.

El evento comenzó con la entrega de un carnet de socio honorario del ACA a Fittipaldi por parte de Carman, quien expresó: "Es un gusto recibir en la casa del automovilismo a una leyenda de la Fórmula 1", describiendo el encuentro como "un momento realmente emotivo".

El presidente de la Región IV de la FIA, Ricardo Morales Rubio, también se dirigió a los presentes, agradeciendo la presencia de Fittipaldi y reiterando el apoyo de la FIA para el regreso del Rally y la Fórmula 1 a Argentina.

Uno de los momentos destacados fue la entrevista a Fittipaldi, moderada por el periodista especializado Fernando Tornello, quien exploró los hitos de su carrera y su relación con el automovilismo argentino. La presencia de Fittipaldi fue especialmente significativa para los aficionados argentinos, quienes llenaron la sala, dado que el brasileño forjó parte de su legado en el país, donde logró dos victorias memorables en el Gran Premio de Argentina de Fórmula 1: en 1973 con un Lotus y en 1975 con McLaren.

Esos triunfos son parte de una época inolvidable en la máxima categoría y simbolizan una relación cercana entre los pilotos argentinos y brasileños. Fittipaldi recordó su amistad con Carlos Alberto Reutemann y la admiración que siempre sintió por Juan Manuel Fangio, una de las grandes figuras que lo inspiraron en sus inicios.

"Es un gusto muy grande estar aquí y una gran emoción", afirmó Fittipaldi, destacando su presencia en la tierra de "un maestro como Fangio" en el 40 aniversario del museo dedicado a la leyenda argentina en Balcarce. "Juan Manuel va a estar contento desde el cielo", agregó Juan José Carli.

La trayectoria internacional de Fittipaldi abarca dos campeonatos mundiales de Fórmula 1, obtenidos en 1972 y 1974, así como una exitosa etapa en el automovilismo estadounidense, donde conquistó el campeonato de IndyCar en 1989 y las 500 Millas de Indianápolis en 1989 y 1993.

Fittipaldi también celebró la diversidad de nacionalidades en la Fórmula 1, resaltando la importancia de tener corredores de América Latina como Colapinto, Bortoleto y Pérez. "Es muy difícil ingresar en el circuito", afirmó, y subrayó la necesidad de unión y talento para superar barreras. Además, destacó los programas de apoyo y formación que el ACA ofrece desde el karting hasta la F4 europea para descubrir y potenciar "nuevos talentos".

El campeón brasileño recordó cómo, en su época en la Fórmula 2, se integraba en el camión de hospitalidad del ACA junto a Reutemann, quien lo apodaba "Emersinho". Al abordar la posibilidad de romper el dominio europeo en la Fórmula 1, Fittipaldi mencionó que es factible, pero depende de factores como el equipo, las características del auto y el respaldo.

El cierre del evento estuvo a cargo de Daniel Scioli, quien expresó su "admiración y respeto por la calidad humana y deportiva" de Fittipaldi, agradeciendo su visita a Argentina y sus recuerdos hacia Reutemann y Fangio. Scioli también mencionó que se continúa trabajando para recuperar los grandes premios del WRC y la Fórmula 1 en el país.

Con esta visita, el ACA reafirmó su rol fundamental en la historia del automovilismo, así como su compromiso con la promoción del deporte motor y la conservación de su legado. Este encuentro fue una oportunidad para revivir historias, intercambiar experiencias entre generaciones y fortalecer los lazos entre el automovilismo argentino y sus grandes figuras internacionales.