FOTO: Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ya le dio dos estrellas a Boca en el primer semestre de su segundo ciclo.

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) – El director técnico de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, expresó su satisfacción por el rendimiento de su equipo en los octavos de final del Torneo Clausura 2026, al calificarlo como un encuentro en el que se jugó "un partido serio".

El entrenador enfatizó que sus jugadores supieron manejar "los momentos" del partido y destacó la relevancia de este logro después de un "viaje largo" de regreso desde Barranquilla.

El conjunto "Xeneize" logró avanzar a los cuartos de final del Clausura tras superar a Independiente Rivadavia con un marcador de 2 a 0 y se enfrentará a Gimnasia La Plata en la próxima fase, en su búsqueda por sumar más títulos en 2026, tras haber conquistado la liga y la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Con una actitud tranquila pero firme, Rodolfo Arruabarrena valoró el desempeño de su equipo en una noche dominada en La Bombonera, donde la "Lepra" mendocina no pudo hacerle frente.

"Lo importante es que el equipo volvió a decir presente, después de un viaje largo", afirmó el DT, quien coincidió con su capitán, Leandro Paredes, en que la obtención de un título como la Sudamericana "puede traer una pequeña relajación mental".

El "Vasco" subrayó que sus jugadores "estuvieron muy bien" y que todos mostraron su deseo de jugar, sin importar el cansancio. También mencionó la ausencia de Santiago Ascacibar, quien no fue utilizado por un problema físico, aunque destacó su participación en la final: "No sé cómo hizo".

Respecto a la ilusión de los hinchas "Xeneizes", Arruabarrena comentó que eso lo "pone contento" y aseguró que el equipo se siente tan identificado con su gente como viceversa.

En relación a lo mostrado en el campo, el entrenador que está en su segundo ciclo en Boca mencionó que el equipo realizó un encuentro "serio" y logró "manejar los momentos", aunque reconoció que "tal vez abusamos un poco de la posesión en salida durante el último tramo del partido".

Finalmente, Arruabarrena, quien se mostró contento con sus jugadores a quienes se refirió como "los chicos", habló sobre el futuro y, con su habitual serenidad, destacó la importancia de "ir al hotel a descansar, para entrenar mañana a la mañana", ya que Boca tiene un calendario exigente: jugará cuartos de final contra Gimnasia y la final de la Copa Argentina el próximo miércoles ante Platense.