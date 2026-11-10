El triste recuerdo de la Selección argentina en 'La Bombonera' ante Uruguay

FOTO: La Selección argentina se enfrentará este viernes con uno de sus clásicos rivales.

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- La Selección argentina se enfrentará este viernes con su par de Uruguay, en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata, en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como 'La Bombonera'.

La última vez que la "Albiceleste" se midió contra Uruguay en la cancha de Boca, el resultado no fue favorable para los dirigidos por Lionel Scaloni. Este enfrentamiento tuvo lugar el 16 de noviembre del 2023, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

La Selección llegaba con un gran ánimo, tras haberse consagrado campeona en la Copa América 2021, además de la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. A su vez, había ganado todos los partidos disputados en lo que iba del 2023.

No obstante, Uruguay, que contaba con el argentino Marcelo Bielsa como director técnico, mostró un nivel superior desde el comienzo del partido, arruinando la fiesta en "La Bombonera".

Los "Charrúas" abrieron el marcador a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Nahuel Molina perdió la pelota ante Matías Viña, quien envió un centro bajo que el defensor Ronald Araújo convirtió con un remate cruzado, inatajable para el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez.

A partir de ese momento, Uruguay mantuvo el control del partido, mientras que la Selección argentina luchaba por generar oportunidades para lograr el empate.

Finalmente, a falta de menos de cuatro minutos para el cierre del encuentro, Darwin Núñez sentenció el partido al finalizar una contra con un remate que se filtró entre las piernas del "Dibu" Martínez.

Este viernes, la Selección argentina intentará dejar atrás aquel mal recuerdo y buscará una victoria ante Uruguay en "La Bombonera", a partir de las 20.