FOTO: El presidente de Regatas llevó tranquilidad tras el derrumbe del estadio y confirmó la pronta reconstrucción.

El presidente del Club de Regatas Corrientes y actual intendente de la ciudad, Eduardo Tassano, envió un mensaje a través de las redes sociales para llevar calma, remarcar la ausencia de víctimas y confirmar que ya se trabaja en la recuperación del estadio que se derrumbó.

El desmoronamiento parcial del techo del Estadio José Jorge Contte ocurrió mientras se realizaban trabajos de refacción, y afortunadamente no se registraron heridos.

“Estamos muy dolidos, pero sin ninguna duda ya estamos trabajando activamente para recuperar nuestro estadio”, expresó Tassano, quien no ocultó la tristeza y bronca por el momento en que se produjo el incidente.

El dirigente agradeció especialmente a la Policía de Corrientes, a los bomberos, a todos los que se solidarizaron con el club y al gobernador Gustavo Valdés, quien comprometió apoyo para agilizar las obras de reparación.

Dirigiéndose a los socios, el presidente confirmó que se están evaluando todas las zonas de riesgo y que la prioridad es garantizar la seguridad antes de reanudar cualquier actividad.

El club emitió un comunicado oficial en el que informó que permanecerá cerrado hasta el viernes 15, siguiendo las recomendaciones de los organismos de seguridad. Además, ratificó que todas las actividades quedan suspendidas como medida preventiva.

El Estadio José Jorge Contte, emblema del básquet correntino, estaba atravesando un proceso de mejoras en su infraestructura. Ahora, el objetivo de la dirigencia es acelerar las tareas para que el club vuelva a abrir sus puertas y se reanude la vida deportiva lo antes posible. “Rápidamente vamos a ir restaurando las actividades para que puedan seguir disfrutando del club”, concluyó Tassano.