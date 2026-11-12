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El Manchester United confirma la salida de Michael Carrick tras un inicio complicado en la Premier

Los "Red Devils" se encuentran en zona de descenso luego de 10 fechas disputadas en la Premier League.

12/11/2026 | 12:14Redacción Cadena 3

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Carrick dejó de ser el DT del Manchester United.

FOTO: Carrick dejó de ser el DT del Manchester United.

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Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- El Manchester United ha comunicado oficialmente la salida de su director técnico, el inglés Michael Carrick, tras un comienzo de temporada poco alentador.

La decisión de prescindir de Carrick llega tras un inicio de campaña en la Premier League que ha dejado al equipo en zona de descenso, luego de 10 partidos disputados.

En su anuncio, el club destacó que "Michael regresó al club en enero y llevó al equipo a terminar en tercer lugar en la Premier League, tras ganar 12 de los 17 partidos restantes de la temporada 2025/26, logrando la mayor cantidad de puntos en la liga durante ese periodo".

Sin embargo, el comunicado también indica que "tras un inicio de temporada decepcionante, el club ha llegado a la difícil conclusión de que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos".

El Manchester United resaltó que "Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United. Al igual que durante su etapa como jugador, ha demostrado un compromiso y una profesionalidad ejemplares en su regreso al club. Su liderazgo y los logros alcanzados la temporada pasada serán recordados siempre con gran aprecio".

A pesar de un cierre de temporada prometedor, la situación actual ha llevado a los directivos del club a tomar la drástica decisión de buscar un nuevo rumbo en la dirección técnica.

La última victoria del Manchester United en la Premier League se produjo el 30 de agosto, cuando lograron una contundente victoria de 5-2 sobre el Ipswich Town. Desde entonces, el equipo ha cosechado solo cinco empates y tres derrotas.

El próximo partido del Manchester United será el domingo 22 de noviembre, cuando se enfrenten al Liverpool en la undécima jornada de la liga inglesa.

En medio de esta reestructuración, el argentino Mauricio Pochettino se perfila como el principal candidato para asumir el cargo de director técnico, tras haber realizado un notable trabajo con la selección de Estados Unidos en el reciente Mundial 2026.

Lectura rápida

¿Qué anunció el Manchester United?
Confirmó la salida de Michael Carrick como director técnico debido a un mal inicio de temporada.

¿Cuál es la situación actual del equipo?
El Manchester United se encuentra en zona de descenso tras 10 partidos en la Premier League.

¿Qué dijo el club sobre Carrick?
Destacaron su compromiso y profesionalismo, y que siempre será una leyenda del club.

¿Cuándo fue la última victoria del Manchester United?
La última victoria fue el 30 de agosto, cuando vencieron 5-2 al Ipswich Town.

¿Quién es el candidato para reemplazar a Carrick?
El argentino Mauricio Pochettino es el principal candidato para asumir el cargo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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