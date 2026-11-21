El Manchester City empata nuevamente y se aleja del Arsenal en la Premier League
El equipo dirigido por Maresca no logra sumar de a tres desde hace más de un mes, lo que le complica la lucha por el título. Arsenal podría aumentar su ventaja en la cima.
FOTO: El City no levanta cabeza en la Premier.
Buenos Aires, 21 noviembre (NA) - El Manchester City no logró superar al Fulham y terminó empatando 1 a 1 en su estadio durante la fecha 11 de la Premier League. Con este resultado, el conjunto de Manchester se encuentra sin ganar desde hace más de un mes, posicionándose en el tercer lugar con 22 puntos, a cinco del Arsenal (27), que aún tiene un partido pendiente que podría aumentar su ventaja.
El Brighton, que también cuenta con 22 puntos, ocupa el segundo lugar en la tabla, pero debe un partido (que disputará este domingo ante el Hull City), lo que le da la oportunidad de aumentar su diferencia de gol, que es superior al City (+19 contra +89).
En el partido de esta mañana, el primer gol fue marcado por Rodrigo Muniz para el Fulham a los 16 minutos del primer tiempo, tras una jugada del ex Manchester United Oscar Bobb que lo dejó en una buena posición.
A los 25 minutos, Eirling Haaland logró marcar el empate, pero su gol fue anulado por el árbitro, quien consideró que el delantero noruego había interferido en la acción al quitarle la pelota de las manos al arquero.
El empate definitivo llegó a los 12 minutos del segundo tiempo, después de un córner del Manchester City. La pelota fue despejada y quedó en el borde del área, donde Elliot Anderson ejecutó un volea que selló el 1 a 1 final.
La última victoria del City en la Premier fue el 17 de octubre, cuando venció al Ipswich Town por 3 a 2. Hasta ese momento, el equipo había tenido un inicio perfecto, ganando todos sus partidos y liderando la tabla con puntaje ideal. Sin embargo, desde entonces, ha acumulado tres derrotas y un empate, el de hoy contra el Fulham.
Por su parte, el Arsenal ha logrado cinco victorias consecutivas desde el 10 de octubre, y su última derrota en el certamen fue el 19 de septiembre ante el Brighton. Si esta tarde logra vencer al Newcastle, le sacará ocho puntos de ventaja tanto al City como al Brighton.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el partido entre el Manchester City y el Fulham?
El City empató 1 a 1 contra el Fulham, manteniendo una racha de más de un mes sin ganar.
¿Quién marcó los goles del encuentro?
Rodrigo Muniz abrió el marcador para el Fulham, y Elliot Anderson selló el empate para el City.
¿Qué posición ocupa el Manchester City en la Premier League?
El City se encuentra en el tercer lugar con 22 puntos.
¿Cómo le va al Arsenal en la liga?
El Arsenal lidera la Premier League con 27 puntos y ha ganado cinco partidos consecutivos.
¿Cuándo fue la última victoria del City?
La última victoria del Manchester City fue el 17 de octubre ante el Ipswich Town.
[Fuente: Noticias Argentinas]