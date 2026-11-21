Buenos Aires, 21 noviembre (NA) - El Manchester City no logró superar al Fulham y terminó empatando 1 a 1 en su estadio durante la fecha 11 de la Premier League. Con este resultado, el conjunto de Manchester se encuentra sin ganar desde hace más de un mes, posicionándose en el tercer lugar con 22 puntos, a cinco del Arsenal (27), que aún tiene un partido pendiente que podría aumentar su ventaja.

El Brighton, que también cuenta con 22 puntos, ocupa el segundo lugar en la tabla, pero debe un partido (que disputará este domingo ante el Hull City), lo que le da la oportunidad de aumentar su diferencia de gol, que es superior al City (+19 contra +89).

En el partido de esta mañana, el primer gol fue marcado por Rodrigo Muniz para el Fulham a los 16 minutos del primer tiempo, tras una jugada del ex Manchester United Oscar Bobb que lo dejó en una buena posición.

A los 25 minutos, Eirling Haaland logró marcar el empate, pero su gol fue anulado por el árbitro, quien consideró que el delantero noruego había interferido en la acción al quitarle la pelota de las manos al arquero.

El empate definitivo llegó a los 12 minutos del segundo tiempo, después de un córner del Manchester City. La pelota fue despejada y quedó en el borde del área, donde Elliot Anderson ejecutó un volea que selló el 1 a 1 final.

La última victoria del City en la Premier fue el 17 de octubre, cuando venció al Ipswich Town por 3 a 2. Hasta ese momento, el equipo había tenido un inicio perfecto, ganando todos sus partidos y liderando la tabla con puntaje ideal. Sin embargo, desde entonces, ha acumulado tres derrotas y un empate, el de hoy contra el Fulham.

Por su parte, el Arsenal ha logrado cinco victorias consecutivas desde el 10 de octubre, y su última derrota en el certamen fue el 19 de septiembre ante el Brighton. Si esta tarde logra vencer al Newcastle, le sacará ocho puntos de ventaja tanto al City como al Brighton.