El esfuerzo que sostiene el éxito: Milena Azzara y su travesía en el patinaje

Con apenas 15 años, Milena Azzara se posicionó como una de las principales promesas del patinaje artístico argentino. Con esfuerzo y dedicación, logró destacar entre las mejores de la categoría Juvenil WS, y ahora se alista para defender los colores argentinos en el Sudamericano 2025 que se llevará a cabo en Brasil.

La talentosa oriunda de Temperley alcanzó el título de campeona en las semifinales de la Artistic Internacional Series, evento realizado en Buenos Aires en el Microestadio de Patín del Parque Olímpico, en abril de este año.

Sin embargo, en un diálogo exclusivo con la Agencia Noticias Argentinas, reveló que no pudo participar en la gran final, llevada a cabo en Trieste, Italia, debido a dificultades económicas.

“Desde el inicio del año me preparé para clasificar en todos los torneos internacionales. He logrado llegar a la semifinal, al Panamericano, al Sudamericano y a la final”, explicó Azzara, y agregó que, lamentablemente, “por razones económicas no pude viajar a Italia”.

Detrás de su éxito, la joven patinadora ha de afrontar historias de esfuerzo y sacrificio, junto al apoyo incondicional de su familia, en un deporte que aún carece del respaldo económico necesaria en el país. “El patinaje es mi vida, un estilo de vida”, enfatizó, con la certeza de haber encontrado su verdadera vocación. Desde muy temprano, a los seis años, inició su camino en el deporte, inspirada por su hermana, Alejandra, quien es entrenadora.

Azzara dedica largas horas a entrenar en el Club Atlético Temperley, esforzándose por perfeccionar sus habilidades para seguir creciendo en el deporte. Con la reciente clasificación al Sudamericano que se realizará en Brasil durante agosto, compartió su emoción al enterarse: “Clasificar me dio una gran alegría, ya que el entrenamiento es muy arduo para poder estar entre los mejores de Argentina; mi familia se mostró muy feliz, conocen bien el sacrificio que realizo todos los días”.

La joven patinadora compagina horas de entrenamiento con sus estudios, logrando un equilibrio marcado por la disciplina. Sin embargo, en el patinaje, el acceso a recursos también puede determinar las oportunidades.

Por ello, ha solicitado ayuda comunitaria, invitando a aquellos que deseen contribuir a hacerlo a través del alias mile.azzara, con el objetivo de costear su viaje a Brasil y poder vivir la experiencia de la competencia, donde representará con orgullo a Argentina.

Milena nunca ha desistido: “Era consciente de lo difícil que sería, pero nunca perdí la esperanza”.

Asimismo, expresó su agradecimiento hacia aquellas personas que han apoyado su recorrido: “Siempre recibo apoyo, acompañamiento y solidaridad. Estoy eternamente agradecida”. A pesar de las adversidades, Azzara persiste en sus sueños, confiando en que el patinaje en Argentina está en un desarrollo continuo, y espera seguir viajando, compitiendo y representando al país.

Por su tenacidad, disciplina y dedicación en el patinaje, Milena Azzara se transforma en un ejemplo claro para aquellos que anhelan alcanzar sus metas, sin rendirse. “Confien en el proceso. Con dedicación, eventualmente llegan los resultados”, aconseja a todos los aspirantes a lograr grandes cosas en el deporte.