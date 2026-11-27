FOTO: El "Cacique" habló de lo que espera para la final.

Buenos Aires, 27 noviembre (NA) - Alexander Medina, director técnico de Estudiantes de La Plata, expresó su confianza de cara a la final de la Copa Libertadores: "Creo mucho en nuestro equipo, en nuestros futbolistas. Ahora lo que toca es tratar que llegue el partido y llevar a cabo todo lo que trabajamos".

En conferencia de prensa, el "Cacique" anticipó lo que será el duelo decisivo ante Palmeiras, programado para este sábado a las 17:00 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Respecto al escenario de la final, comentó: "Venir a este lugar es reconfortante. Ojalá se repita con el mismo final".

Medina hizo referencia a la primera Copa Libertadores que obtuvo Estudiantes en 1968, también contra Palmeiras, cuando se disputó un partido desempate en Montevideo, el mismo lugar donde se jugará la final de este año.

Sobre el apoyo de los hinchas del "Pincha", que han comenzado a llegar a Montevideo y llenarán alrededor de 35 mil asientos en el Centenario, enfatizó: "Todos los mensajes de aliento y todas las muestras de cariño son combustible puro para estos partidos".

Además, destacó el apoyo que podría recibir desde el público uruguayo: "Por 95 minutos habrá un sentimiento en común y ojalá que estén contentos".

En el ámbito futbolístico, el "Cacique" intentó quitar la presión a sus jugadores. Al respecto, afirmó: "Presión en este tipo de partidos obviamente que no hay, por lo menos para mí o para nosotros. Creo que es una satisfacción y un orgullo estar acá primero".

Asimismo, al analizar cómo llegan su equipo y Palmeiras a la final, comentó: "Ambos equipos van a querer ganar el partido por historia, por mística y por presente. Hicimos méritos suficientes para jugar esta final y, en definitiva, nosotros tratamos de encarar el partido no bajo presión, sino disfrutando esta hermosa responsabilidad".

Finalmente, el entrenador uruguayo reflexionó sobre su llegada al club y la importancia de la Libertadores para Estudiantes: "Me lo hicieron saber cuando llegué acá, que esta competición era una de las prioridades para la institución, por la cantidad de años que llevábamos sin estar en definición".