El "Dibu" Martínez se entrena con la Selección argentina en su camino a la recuperación

FOTO: El "Dibu" Martínez entrenó con la Selección y está a disposición para jugar los amistosos.

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) – El arquero de la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, fue convocado a pesar de su reciente lesión y ha podido entrenar con normalidad, utilizando una protección en la mandíbula. Su objetivo es ser titular en los amistosos programados para la próxima fecha FIFA.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el guardameta todavía no ha vuelto a jugar con el Chelsea inglés desde que sufrió una fractura maxilar el 17 de octubre. Sin embargo, recibió el visto bueno para unirse al representativo nacional.

Esta convocatoria es significativa, ya que es la primera desde el retiro del astro Lionel Messi del fútbol internacional. La Selección argentina se enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre a las 20:00 en La Bombonera, y el martes 17 jugará ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el mismo horario.

A pesar de su lesión y de haber pasado menos de un mes desde la operación, el "Dibu" Martínez ha podido participar activamente en los entrenamientos, manteniendo el deseo de ser titular en los próximos partidos. Fue uno de los primeros en llegar al país, al no tener compromisos con el Chelsea, y participó en el entrenamiento matutino realizado en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Durante las prácticas, al igual que en sus últimas sesiones con el club londinense, el destacado guardameta argentino utilizó una protección para la mandíbula y llevó a cabo trabajos tanto en el gimnasio como en el campo, lo que lo posiciona como candidato para ser titular, aunque su participación final dependerá de la evaluación médica y las decisiones del cuerpo técnico liderado por el entrenador Lionel Scaloni.

"Mi plan es estar en la doble fecha para atajar. No sé si llegaré al primer o al segundo partido", comentó el arquero hace algunos días. En esta convocatoria, Martínez se une a otros tres guardametas: Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

Además, el arquero reveló que le colocaron una placa con cuatro tornillos y que aún no puede consumir alimentos sólidos, lo que, aunque no le ha hecho perder peso, a veces le provoca sensación de debilidad durante los entrenamientos.