FOTO: El astrólogo que vaticinó los triunfos de la Argentina en el Mundial dio su pronóstico para la final de la Sudamericana

Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- Federico Pertusati, el astrólogo que acertó en los triunfos de la Selección argentina durante el Mundial, ha realizado su pronóstico para la final de la Copa Sudamericana, donde asegura que Boca Juniors se coronará campeón frente a Atlético Mineiro de Brasil. Además, el astrólogo anticipa que el equipo "Xeneize" tiene buenas chances de conquistar "dos de los tres" títulos que disputará en el cierre del año.

"Mi pronóstico es que Boca va a salir campeón frente a Atlético Mineiro. Además, creo que tiene posibilidades muy concretas de ganar dos de los tres títulos que le quedan este año, sin contar un eventual Trofeo de Campeones", afirmó Pertusati, quien es conocido en redes sociales como @AstroMutable y también es músico y escritor.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Pertusati detalló: "Boca acaba de ganar la Tabla Anual, el Superclásico y la semifinal de Copa Argentina contra Banfield. Todo esto ocurrió durante un período astrológico que mostraba indicadores importantes de éxito. Además, había eliminado a Vasco da Gama para llegar a la final continental".

El astrólogo resaltó que actualmente inicia otro período favorable, con contactos de Júpiter y Marte sobre puntos significativos de la carta natal del Vasco Arruabarrena, relacionados con su carrera y reconocimiento profesional.

Por otro lado, Pertusati comentó que en Atlético Mineiro, el entrenador Eduardo Domínguez también cuenta con buenos aspectos, pero su carta natal no presenta indicadores tan contundentes como los de Arruabarrena. "Esa diferencia suele ser relevante, ya que se pueden errar pronósticos si solo se considera el ciclo de un técnico sin evaluar su carta natal".

El astrólogo también hizo una advertencia especial para el día de la final: "La Luna estará prácticamente conjunta al Júpiter natal del 'Vasco', mientras que Venus y la Luna activarán puntos importantes en la carta de Leandro Paredes. Son coincidencias precisas para una fecha de gran importancia".

"Con Paredes, de todas formas, tendría cierta precaución. Su revolución lunar presenta aspectos complicados que podrían manifestarse en problemas físicos o alguna lesión. También veo riesgo de situaciones conflictivas dentro del partido, por lo que debería cuidarse de una posible expulsión. Son riesgos que interpreto astrológicamente, no hechos que necesariamente vayan a ocurrir", añadió.

El ciclo exitoso de Boca no se detendría en la Sudamericana, ya que Pertusati vaticinó que el club tiene la astrología suficiente para obtener dos títulos de los tres que le restan.

"Mi primera opción es Sudamericana y Torneo Clausura. Pero si pierde contra Mineiro, todavía veo posible que termine ganando Copa Argentina y Clausura", precisó.

A pesar de los desafíos, el astrólogo advirtió sobre el rival en la Copa Argentina: Platense, cuyo entrenador, Martín Palermo, tiene buenos aspectos en su carta natal. "Entre las finales que Boca ya tiene aseguradas, me convence más la posibilidad de ganarle a Mineiro que la de superar a Platense".

Respecto al certamen local, donde comienzan los playoffs, Pertusati considera que Boca y Vélez tienen buenas posibilidades. "Guillermo Barros Schelotto presenta aspectos excelentes, de esos que suelen estar en ciclos de entrenadores que terminan consagrándose".

"Y lo del 'Vasco' para diciembre es igualmente interesante. Júpiter estará formando un trígono prácticamente exacto con la Luna natal, que es la regente de su Medio Cielo, uno de los puntos asociados a la carrera y al éxito profesional", concluyó Pertusati.

En relación a las posibilidades de Boca y Vélez, el astrólogo afirmó: "Si tuviera que ordenar mis escenarios para Boca, hoy los pondría así: 1-Sudamericana + Clausura; 2-Copa Argentina + Clausura, prácticamente con las mismas posibilidades que el primero; y 3-Sudamericana + Copa Argentina, si finalmente no consigue el Clausura".