Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) – El Arsenal se enfrentó al Manchester City en un partido emocionante, donde estuvo en desventaja en dos ocasiones, pero logró igualar el marcador 2 a 2 en los minutos finales. Este resultado le permite mantenerse en la cima de la Premier League, el torneo más importante del fútbol inglés.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Emirates, donde el equipo visitante abrió el marcador con un gol de Erling Haaland a los 34 minutos del primer tiempo, seguido por un segundo tanto del mediocampista argentino Enzo Fernández a los 48 minutos del complemento. Por parte del Arsenal, los goles llegaron de la mano de Kai Havertz y Patrick Timber, quienes anotaron en los minutos 40 y 82, respectivamente.

Este empate le permite al Arsenal conservar el liderato con un total de 29 puntos, manteniendo una ventaja de seis puntos sobre el City, que acumula 23 unidades y lleva cinco partidos sin conseguir una victoria en la liga, aunque sigue en la segunda posición.

En otro enfrentamiento destacado, el Liverpool empató 1 a 1 con el Everton en el conocido "Clásico de Merseyside", lo que lo mantiene en el cuarto lugar de la tabla. En el resto de la jornada, el Tottenham venció al Sunderland 2-0, mientras que el Bournemouth continuó su racha de victorias al derrotar al Fulham. También se registraron triunfos del Hull City y Newcastle.

El Arsenal mostró un rendimiento sólido al igualar frente a un City que atraviesa un momento complicado, con dos empates consecutivos y sin triunfos en sus últimos cinco partidos de la competición.

El primer gol del encuentro fue una brillante jugada individual de Josko Gvardiol, quien, tras sortear rivales por el costado izquierdo, asistió a Haaland, quien definió con precisión. Solo seis minutos después, el Arsenal logró igualar gracias a un cabezazo de Havertz, tras un centro de Mikel Merino.

En el segundo tiempo, el City volvió a adelantarse con el gol de Enzo Fernández, quien definió con el pie derecho tras recibir un pase filtrado. Sin embargo, el Arsenal no se dio por vencido y logró el 2-2 a través de un tiro de esquina que terminó en gol de Patrick Timber.

Agencia NA