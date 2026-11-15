Eduardo Lalo Rado asume como nuevo vicepresidente de Vélez y destaca la importancia de la unidad

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) – Eduardo Lalo Rado se convirtió en el nuevo vicepresidente segundo de Vélez y expresó que vive un momento "muy importante" en su vida, al alcanzar un objetivo con la victoria de la Unidad Velezana.

El miembro de la agrupación La V Azulada, que triunfó en las elecciones con la lista Legado Vélez, manifestó su felicidad por formar parte de "un gran equipo", que considera como "lo mejor para el club".

Rado ocupará el cargo de vicepresidente segundo junto a Nelson Pugliese, nuevo presidente de la institución, y Gastón Aimaro y Fabián Berlanga, quienes asumirán como vicepresidentes primero y tercero, respectivamente.

Después de haber enfrentado derrotas en elecciones anteriores, Eduardo Lalo Rado jugó un papel clave en la creación de la Unidad Velezana y, en su nuevo rol, se impuso en los comicios que dieron la victoria a Legado Vélez.

El socio vitalicio del club recordó que fueron "10 años de muchas derrotas" y reflexionó que este triunfo no es solo una victoria, sino el cumplimiento de un objetivo, al formar un buen equipo a partir de la unidad, lo que les permitió alcanzar un resultado positivo.

"Es lo mejor para el club", continuó el dirigente, quien también expresó su deseo de que el equipo formado "le dé lo mejor al socio, al club y a su historia". Además, aseguró que se encargará personalmente de "convocar" y promover la integración desde adentro, con especial atención en "los que no llegaron".

Rado también destacó que "hay muy buena gente en todas las agrupaciones" y comentó que los egos pueden llevar a cometer errores. Se mostró comprometido a volcar toda su "experiencia de 50 años de dirigente deportivo al club".

"Es parte de mi familia, no se puede evitar la emoción porque esto es pasión también", concluyó, visiblemente emocionado, un histórico de la política velezana.