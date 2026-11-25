Buenos Aires, 25 noviembre (NA) - La fase de cuartos de final del Torneo Clausura se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, y ya se han difundido los horarios tentativos para los cuatro encuentros programados.

La nueva etapa del campeonato argentino comenzará con el choque entre Vélez e Independiente, que se disputará en Liniers el sábado 28 a las 20:00 hs. El club local, Vélez, logró una mejor posición en la tabla, lo que le permite jugar en casa.

Más tarde, a las 22:00, Instituto se medirá ante River en el Estadio Monumental de Alta Córdoba. En este momento, el club anfitrión ha compartido imágenes que muestran el estado del campo de juego, el cual se presenta en mejores condiciones de lo esperado.

El domingo 29, Rosario Central se enfrentará a Barracas desde las 17:45 en el Estadio Gigante de Arroyito. Posteriormente, a las 22:00, se llevará a cabo el duelo entre Independiente Rivadavia o Boca y Gimnasia de La Plata.

En el caso de que Boca avance a los octavos de final, se espera que Gimnasia deba visitar La Bombonera. Por el contrario, si Independiente Rivadavia logra el pase, el partido se jugará en el Bosque de La Plata.

Todos los encuentros contarán con la posibilidad de tiempo extra y penales en caso de empate.

Tras los cuartos de final, las semifinales están programadas para el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre. Finalmente, el domingo 12 se llevará a cabo la gran final en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata.